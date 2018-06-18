  • الثلاثاء 05 شوال 1439هـ - 19 يونيو 2018م

الخام يتراجع مع تهديد الصين بفرض رسوم

«جولدمان ساكس» يتوقع 75 دولاراً للنفط في النصف الثاني وانخفاض المخزونات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018

سنغافورة (رويترز)

واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس، بعد أن هددت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات الخام الأميركي في تصاعد للنزاع التجاري مع واشنطن وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرتفع إنتاج أوبك وروسيا.

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوياتها منذ أبريل لتنخفض إلى 63.59 دولار للبرميل قبل أن تعود إلى 63.98 دولار بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش.

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة «أسعار النفط الخام انخفضت مع تصاعد التوترات التجارية الأميركية الصينية يوم الجمعة الماضي».

وفي تصاعد للنزاع بخصوص العجز التجاري الأميركي مع معظم كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قدماً في فرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار بدءاً من السادس من يوليو.

وقالت الصين يوم الجمعة إنها سترد بفرض رسوم على صادرات المنتجات الأميركية بما في ذلك النفط الخام. ... المزيد
     
 

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