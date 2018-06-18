عزيز أزغاي يدخل «حانة الذئب»

محمد نجيم (الرباط)

صدر الديوان الشعري الجديد للشاعر والفنان التشكيلي المغربي عزيز أزغاي «حانة الذئب»، وهو العمل الشعري الذي يأتي بعد أعمال سابقة نذكر منها: «لا أحد في النافذة»، «كؤوس لا تشبه الهندسة»، «رصاص الموناليزا»، «الذين لا نحبهم»، «أسرى على قماش» إضافة إلى كتب في التشكيل والنقد التشكيلي.

قصائد هذا الشاعر، كما في أعماله الشعرية السابقة، تستدعي طاقة هائلة للتلقي، فأعماله ليست سهلة الهضم لأنها تستدعي إعمال الحواس، لكونها عميقة وجرئية وصادمة في بعض الأحيان، وبما تحفل به من صور شعرية لاقطة للدهشة والمُنفلت والمُفارق.