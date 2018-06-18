«الجزيرة الوثائقية».. سيقان رفيعة للكذب!

إيهاب الملاح (القاهرة)

في نهايات العام 2016 ناقشت الكاتبة والصحفية بالأهرام، والباحثة الإعلامية آمال عويضة رسالتها «التليفزيون وتزييف الوعي العربي ـ الأدوار الخلفية لقناة الجزيرة الوثائقية»، وهي الأطروحة التي تقدمت بها إلى أكاديمية الفنون المصرية للحصول على درجة الدكتوراه في الإعلام.

لم تكن الرسالة مجرد أطروحة علمية فقط، بل كانت أيضاً تحليلًا رفيعَ المستوى لمادة علمية محترمة قامت الباحثة من خلالها بمشاهدة وتحليل 124 فيلماً تم عرضها على شاشة «الجزيرة الوثائقية» عام 2012، وقامت بإجراء مقابلات شخصية مع 25 من العاملين في «الجزيرة الوثائقية»، من بينهم مدير القناة، ومدير تحرير الموقع، وكبير المخرجين ومدير قسم الإنتاج، ومدير مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية، بإدارة الشراء والرقابة، بالإضافة إلى 17 من المتعاملين مع الجزيرة الوثائقية من خارجها في مصر والأردن وفلسطين.

كانت حصيلة هذا الجهد مدهشة، وظهرت آثاره العلمية والمعرفية الخطيرة للدرجة التي صدرت فيها الرسالة في كتاب بالعنوان ذاته عن سلسلة (دراسات إنسانية) التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كشفت الدراسة/ الكتاب عن الأدوار التي لعبتها الجزيرة الوثائقية كظهير لشقيقتها الجزيرة الإخبارية، وكلاهما ارتكبا من الجرائم في تزييف الوعي وطمس الحقائق وتشويه الوقائع وخدمة الأجندات المشبوهة ما تعقبته الدراسة بالتفصيل وفضحته بالتحليل والمنهج العلمي.