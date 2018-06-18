أحمد خليل: سعيد بالعودة إلى شباب الأهلي وطموحاتي بلاحدود

منير رحومة (دبي)
عبر اللاعب أحمد خليل عن سعادته بالعودة إلى شباب الأهلي دبي من جديد واللعب مع زملائه السابقين، وفريقه الذي نشأ فيه وتدرج داخله عبر مختلف المراحل السنية، متمنياً أن تكون العودة أقوى من قبل وأن يقدم أفضل العروض الفنية ويساهم بجدية في خدمة فرقة الفرسان الثلاثة.
وأكد أيضاً أنه متشوق للعب بألوان شباب الأهلي، وجاهز للعودة للتدريبات والتحضيرات بداية من الشهر المقبل مع انطلاقة التجمع الداخلي، ويرغب في تحقيق نجاحات جديدة مع زملائه في الموسم المقبل.
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يذكر أن ابتعاد أحمد خليل البالغ من العمر 27 عاماً عن استاد راشد لم يستمر سوى فترة قصيرة، حيث انتقل في صيف 2017 إلى الجزيرة وفي الانتقالات الشتوية غادر باتجاه العين وتوج مع الزعيم بثنائية الدوري والكأس قبل أن يعود مع فتح باب الانتقالات الصيفية لموسم 2018/ 2019، إلى صفوف شباب الأهلي دبي بعد أن كان قريباً من الانضمام إلى الشارقة.