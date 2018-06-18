اليوم العالمي لليوجا في ضيافة حديقة زعبيل

دبي (الاتحاد)

تنظم القنصلية الهندية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الخميس المقبل، فعاليات في حديقة زعبيل وعدة مراكز للياقة البدنية ومدارس اليوجا، بمناسبة الاحتفالات العالمية السنوية الرابعة باليوم العالمي لليوجا.

ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، سيما وأنها ستقام في عدة مناطق مختلفة بدبي، وسيتم توفير كافة وسائل الراحة للمشاركين في كل مكان، وتنظم الاحتفالات باليوم العالمي لليوجا بمدينة دبي للعام الرابع على التوالي بعد النجاح الكبير الذي تحقق للفعالية في الأعوام الماضية، كما تشهد الفعاليات مشاركة معلمي اليوجا من منظمة «آرت أوف ليفينج» التي تعمل في المجال الإنساني والتربوي وجائزة بادما شري، ونوف محمد المروعي التي تعد أول معلمة يوجا في المملكة العربية السعودية والاختصاصية النفسية ومرشدة أسلوب حياة، والأمين العام للاتحاد العالمي لليوجا في الوطن العربي، ومؤسسة تحالف الخليج لليوجا، وستكون المشاركة مفتوحة للجميع بالمجان دون الحاجة إلى تسجيل.

وتشهد الاحتفالات إقامة العديد من جلسات اليوجا الجماعية في عدد من المدارس والمراكز والجمعيات المختلفة في كافة أرجاء دبي، منها: مدرسة ساهاج يوجا، مركز راجا لليوجا، مدرسة هدوء القلب لليوجا، يوجا سكاي، وضحك يوغا. ويأتي تنظيم هذا الحدث المهم بدبي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لليوجا الذي جاء نتيجة لمبادرة أطلقها رئيس وزراء الهند السابق ناريندرا مودي بتخصيص يوم للاحتفال باليوجا، فيما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المبادرة في 11 ديسمبر 2014 معلنةً يوم 21 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لليوجا.