الحوسني إلى مونديال الترايثون بجنوب إفريقيا

أمين الدوبلي (أبوظبي)

حقق طارق عبدالرحمن الحوسني، «الرجل الحديدي»، إنجازاً جديداً للدولة ولناديه الجزيرة، بعد ضمان التأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا للترايثلون، محققاً مركزاً متقدماً في جولة التصفيات العالمية التي أقيمت في استوينا أخيراً، حيث شارك عبدالرحمن فيها ضمن أكثر من 730 لاعباً من مختلف قارات العالم، ونجح في انتزاع بطاقة للتأهل ضمن 25 لاعباً من مختلف أرجاء العالم، وبتأهل الحوسني تكون الإمارات قد ضمنت المشاركة بـ 5 لاعبين لأول مرة في منافسات الرجل الحديدي، لينضم الحوسني للقائمة التي تضم عبدالله اللقيطي، ساري الحمادي، فيصل بن حجر، وبلال الحارثي، ويمثل الرباعي شرطة أبوظبي وتأهل من جولة البحرين التي أقيمت ديسمبر الماضي، فيما يلعب الحوسني بشعار نادي الجزيرة الذي تبنى موهبته منذ 4 سنوات، ويوفر له كل عناصر الدعم والمساندة لتطوير مستواه وتحقيق الإنجازات، حيث سبق له وأن نجح في التأهل من قبل إلى مونديال الترايثلون الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الحوسني في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «التأهل لم يكن فقط نتيجة لتحقيق رقم جيد في جولة التصفيات بأستونيا، ولكنه نتيجة لعدد كبير من المشاركات في التصفيات وجمع النقاط، وشهدت جولة أستونيا وصولي إلى النقاط المطلوبة للصعود إلى مونديال جنوب إفريقيا الذي سيقام في الأول من سبتمبر المقبل».

تابع: «استعداداتي لجولة أستونيا كانت قوية طوال شهر رمضان، حيث كنت أتدرب يومياً على فترتين بواقع 4 ساعات، وضمن هذه الاستعدادات شاركت في بطولة برمودا التي حققت فيها المركز الثامن أبريل الماضي، وهناك شعرت بالاطمئنان على مستواي، وزادت لدي الدوافع في مرحلة الاستعداد الرئيسة».

وتحدث عن تفاصيل المنافسات في جولة أستونيا العالمية قائلًا: «تألفت الجولة من 1900 متر سباحة، و90 كم دراجة هوائية، وهي من أصعب المراحل في ظل وجود المرتفعات الجبلية، بالإضافة إلى 21 كم جري لقد أنهيت كل هذه المنافسات في 5.20 ساعة، وهو رقم جيد جدا في ظل وجود المرتفعات، الأمر الذي وضعني ضمن الـ 25 أوائل الذين ضمنوا التأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا».

وتوجه بالشكر والتقدير إلى إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، وعلى رأسها راشد عتيق الهاملي رئيس الشركة، وعادل المرزوقي عضو مجلس الإدارة الذي يتولى الإشراف على ومتابعتي منذ حضرت إلى نادي الجزيرة، وحتى الآن، ومحمد الحوسني المدير النشاط الرياضي في الشركة، كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي على دعمي في مشاركاتي، باعتباره المظلة التي توفر الدعم لكل الرياضات والرياضيين في الإمارة.

من ناحيته، عبر راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى عن فخره واعتزازه بإنجازات فخر أبوظبي للترايثلون، وقدم التهنئة للاعب على إنجازه الرائع، وأهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الشرف رئيس النادي، الذين كان لرؤيتهما الحكيمة وتوجيهاتهما المستمرة في الرعاية الكبيرة بالألعاب الفردية الأثر الكبير في تطورها، ليرتقي فخر أبوظبي أعلى المراتب في مختلف المناسبات والاستحقاقات.