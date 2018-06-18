نادي ضباط القوات المسلحة ينظم مخيماً صيفياً للأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، مخيماً صيفياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 سنة، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، في الفترة من 8 يوليو وحتى 9 أغسطس، ويمكن للعائلات اختيار تسجيل أطفالهم، إما في حزم من أسبوع واحد أو ثلاثة أو ستة أسابيع، تبلغ رسومها 1100 و 2500 و 3750 درهماً على التوالي، ولضمان توفير الراحة القصوى، يقدم النادي هذه العروض مع خدمة المواصلات مقابل 1350 و 2950 و 4750 درهماً على التوالي.

ويحرص فندق ونادي ضباط القوات المسلحة وجهة الترفيه والضيافة الرائدة في أبوظبي، على إقامة هذا المخيم الصيفي منذ عام 2005، حيث حقق نجاحاً كبيراً على مدى 13 عاماً، وهو يمكن الأطفال من ممارسة الرياضة، واكتساب المهارات العلمية الحياتية.

وخلال المخيم الصيفي، تتاح الفرصة للأطفال لممارسة الرياضات المفضلة لديهم، بما في ذلك كرة السلة والبولينج وكرة القدم والسباحة والرماية وفنون الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الإبداعية في ورش الفنون والحرف اليدوية. ومع استكشاف مجموعة واسعة من الفرص المثيرة، ستساعد الأنشطة الأطفال المشاركين أيضاً على اكتساب وتطوير المهارات الاجتماعية والحياتية المهمة في العمل الجماعي، ومعرفة المزيد عن إعادة التدوير، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بالإسعافات الأولية. ويضم النادي مجموعة كاملة من المرافق الرياضية والترفيهية الفريدة التي يمكن للأطفال استكشافها خلال المخيم الصيفي، بما في ذلك المسبح الداخلي بمقاييس أولمبية، ومركز البولينج، وملعب الفنون القتالية، وملاعب كرة القدم، ويوجد هناك أيضاً عدد من الصالات الرياضية. ويأتي المخيم الصيفي ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي أطلقها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة لتوفير الفرصة للأطفال من أجل التواصل مع بعضهم بعضاً، والاستمتاع بنمط حياة صحي ونشط خلال العطلات الصيفية.