القمزي يحافظ على الوصافة في سباق أصفر وأخضر

خالد السعدي (لندن)

حافظ ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي على وصافة بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 مع نهاية جولتها الثانية التي أقيمت في مدينة لندن على نهر التايمز بالحلول في المركز الرابع في السباق الرئيسي الذي شهد أحداثاً متقلبة ومختلفة في أحد أكثر سباقات الموسم إثارة، ووصل القمزي إلى النقطة 24 في الترتيب العام للبطولة، لكي يبقي على حظوظ فريق أبوظبي في المنافسة على لقب البطولة والحفاظ عليه للموسم الثاني.

وانطلق من المركز الثالث عشر ليتمكن من الوصول للمركز الرابع وخطف تسعة مراكز في مشهد عكس قدرات وقوة البطل الإماراتي وتفوقه، وذهب لقب الجولة لمصلحة السويدي إريك ستارك، وحل ثانياً الفرنسي فيليب شيب ممثل الفريق الصينيي وثالثاً مواطنه مورين بيتر.

وكان السباق الذي أكمل 54 دورة قد بدأ بقوة بمشاركة عشرين زورقاً، وفي الدورة التاسعة يتعرض زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي إلى موجة غمرت الزورق ويصطدم بإحدى البويات في المسار ويخرج من السباق، ليرفع العلم الأصفر معلناً تخفيف حدة الزوارق من أجل استبدال البوابة الهوائية، ويستمر رفع العلم الأصفر لعدة دورات قبل أن يرفع العلم الأخضر مجدداً، ومع استمرار الدورات يتعرض زورق الفيكتوري 4 بقيادة أليكس كاريلا للانقلاب في المسار ليخرج من المنافسة، ومع رفع العلم الأخضر للمرة الثانية يتقدم القمزي حتى المركز الرابع، ويحاول التقدم للأمام أكثر حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي معلناً انتهاء أحد أكثر سباقات الموسم صعوبة.

وبنهاية الجولة الثانية تصدر الترتيب العام للمسابقة الفرنسي فيليب شيب برصيد 27 نقطة، وحل ثانياً ثاني القمزي برصيد 24 نقطة وثالثاً شون تورنتي برصيد 20 نقطة، ويشاركه في نفس الرصيد إيرك ستارك برصيد 20 نقطة أيضاً.