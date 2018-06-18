رويال أسكوت العجوز يدشن انطلاقته الـ 307 اليوم

محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول 2018، الذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية تتنافس على ألقاب أبرز الأشواط، ويعتبر المهرجان مناسبة اجتماعية كبيرة تحرص الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على حضورها مع أفراد الأسرة المالكة، إلى جانب كبار المسؤولين وملاك الخيل في العالم.

ويتضمن المهرجان، إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال، ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.

يشهد المهرجان مشاركة قوية لخيول الإمارات بمختلف الأشواط في مواجهة العمالقة والأقوياء، على أمل تحقيق نتائج جيدة تضاف إلى سجل مشاركاتها السابقة في المهرجان، الذي انطلق للمرة الأولى في 11 أغسطس 1711، ليدشن انطلاقته الـ 307 اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخصيص يوم السيدات في هذا المهرجان السنوي حتى عام 1807 في عهد الملكة آن، حين بدأت سيدات القصر الملكي بالحضور إلى السباق لإبداء الإعجاب بالخيول والمتسابقين قبل أن يتطور الأمر، ويتحول إلى حفل لاستعراض الأزياء والقبعات التي تضفي المرح والفرح.