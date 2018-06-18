«الأثقال» يشارك في بطولة العالم بأوزبكستان

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
أعلن اتحاد رفع الإثقال استضافة بطولة أندية غرب آسيا سبتمبر المقبل، ومشاركته في بطولة العالم التي تستضيفها أوزبكستان يوليو المقبل، بينما تم اختيار جاسم العوضي، عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس اللجنة الفنية، للمشاركة في تحكيم منافسات بطولة العالم.
ويقترب اتحاد الأثقال من الإعلان رسمياً عن مدربة عربية حائزة على ألقاب عدة على المستويين الإقليمي والدولي للإشراف على الفريق النسائي، ضمن أهدافه لتوفير الأجواء الإيجابية التي تعزز التطور الكبير للفريق.
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وأضاف: «فخور باختياري من قبل الاتحاد الدولي للمشاركة في إدارة منافسات بطولة العالم، أبناء الإمارات يحظون بالثقة الكبيرة التي تضعهم ضمن إطار الاهتمام والمتابعة من الأوساط القارية والدولية، ونتمنى أن يكون المردود بالمستوى المطلوب، لتأكيد مرحلة التطور التي تحققت في اتحاد الأثقال».