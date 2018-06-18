مدرب منتخب البرازيل يقود «طائرة الزعيم»

أسامة أحمد (دبي)

أكملت شركة العين للألعاب الرياضية اتفاقها مع البرازيلي ليوناردو كارفالهو، مدرب منتخب البرازيل للشباب تحت 23 سنة، لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة، خلفاً للأرجنتيني جورج كونستراسي.

وأوضح عبدالله الدرمكي، نائب رئيس الشركة، أن الإدارة حسمت ملفي التدريب واللاعب الأجنبي، حيث يقود ليوناردو كارفالهو الجهاز الفني، فيما تم التعاقد مع مواطنه كوستا كلاعب أجنبي. يُشار إلى أن الأجنبي العيناوي الجديد سبق له اللعب في الدوري البحريني 3 مواسم متتالية، قاد خلالها فريق النجمة إلى لقب الدوري، ليظهر في الدوري الإماراتي للمرة الأولى الموسم الجديد.

وكان «الزعيم» قد حصل على «ثنائية» الموسم المنتهي للطائرة، بحصوله على لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.