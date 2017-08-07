رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بوليفيا وحاكم جامايكا



تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017 أبوظبي (وام) بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان إيفو موراليس أيما ـ رئيس دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس دولة بوليفيا. وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريك لينتون ألين حاكم عام جامايكا، وذلك بمناسبة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس باتريك لينتون ألين.