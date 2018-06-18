«الفيفا» راضٍ تماماً عن تقنية «حكم الفيديو».

موسكو (د ب أ)

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن رضاه بشأن واقعة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في كأس العالم.

وقال متحدث باسم الفيفا إن القرارات كانت «مرضية جداً»، مضيفاً: «كل القرارات سارت على النحو الذي ينبغي، نتمنى أن يستمر الأمر على نفس المنوال».

واحتسب الحكم الأوروجوياني أدريس كونها، أمس الأول، ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا خلال المباراة التي فازت فيها على أستراليا 2 / 1، بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة اللقطة عبر شاشة خارج حدود الملعب.

كما جرى استخدام التقنية من قبل الحكم الجامبي بابا باكاري جاساما خلال المباراة التي جمعت بين الدنمارك وبيرو، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء منحت الفوز للدنمارك.

ويتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في المونديال للمرة الأولى، بعد أن استخدمت في كأس القارات العام الماضي، وكذلك في كأس العالم للأندية.