روسيا ترفض تغريم الساخرين من المنتخب وتمرر الضرائب !

محمد حامد (دبي)

للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، بل هي الواقعة الأولى في تاريخ الرياضة بشكل عام، أن يحاول نائب برلماني وسياسي دعم منتخب بلاده من خلال اقتراح قانون لمعاقبة من يسخرون منه بدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى ما يقرب من 160 دولاراً، هذا ما حدث في روسيا من خلال ما اقترحه البرلماني والسياسي المثير للجدل فيتالي ميلونوف، ولكن لم يتم الاستماع باهتمام لما اقترحه، مما يؤشر إلى أن ما كان يسعى إليه ما هو إلا نوع من المغالاة في إظهار دعمه للمنتخب الروسي.

ميلونوف قال في مبررات تقدمه بهذا الاقتراح، وفقاً لما رصدته الصحافة الروسية، إن السخرية من المنتخب وهو يمثل الوطن تتسبب في خلق أجواء من الإحباط قد يكون لها تأثير على الأداء، وأشار ميلونوف إلى أنه في حال خسر المنتخب الروسي مبارياته ولم يقدم الأداء المشرف المطلوب منه، فإنه يجب في هذه الحالة معاقبة هؤلاء الذين سخروا منه وتسببوا في هذه الأجواء السلبية المحبطة.

فوز روسيا بخماسية على المنتخب السعودي في افتتاح المونديال كان له مفعول السحر في تغيير الصورة بالكامل، وبعد أن كانت الفيديوهات الساخرة تنتشر بقوة، والآراء التي تتحدث عن أن المنتخب سيكون سيئاً هي السائدة في مرحلة ما قبل بداية البطولة، فقد كانت المباريات الودية والتحضيرية كارثية سواء على مستوى النتائج أو الأداء، حيث لم يحقق أي فوز منذ أكتوبر الماضي، وهو يخوض منافسات المونديال بتصنيف هو الأسوأ من بين 32 منتخباً في البطولة، حيث يحتل المركز الـ70، مما كان له أكبر الأثر في انتشار موجات التشاؤم في الشارع الروسي، إلا أن ضربة البداية الموفقة تسببت في تغيير الصورة بالكامل بعد الفوز الكبير على المنتخب السعودي وتصدر المجموعة بعد نهاية مباريات الجولة الأولى.

وكان ميلونوف يدافع عن وجهة نظره بقوة من أجل تمرير فكرة معاقبة من يسخرون من المنتخب، حيث قال لصحيفة برافدا: «منتخبنا يجب أن يكون فخرنا في جميع الأحوال، فهو يمثل الوطن، ويجب أن نقف خلفه في جميع الأحوال، في حال تعرض للهزيمة فسوف يظل يحمل اسم روسيا، وفي حال حقق الانتصارات فسوف يظل ممثلاً لروسيا، وحينما يتسابق البعض في توجيه الانتقادات الحادة والسخرية من المنتخب فإنهم يتسببون في نشر روح سلبية تحيط بالجميع، وفي هذه الحالة يجب معاقبة مثل هؤلاء».