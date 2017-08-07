انطلاق بروفات «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت، أمس، في عدد من صالات ومسارح الشارقة وكلباء وخورفكان بروفات أكثر من عشرة عروض متقدمة للمشاركة في «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة»، ستعاينها لجنة فنية في وقت لاحق لتختار من بينها الأحقّ بالمنافسة على جوائز المهرجان. وتضم قائمة المتقدمين لإخراج هذه العروض العديد من الأسماء الجديدة، إلى جانب بعض الأسماء التي شاركت بدورات سابقة للمهرجان المكرس للهواة من غير المنتسبين للفرق المسرحية المشهرة بالدولة.

وكانت فعاليات ورشة «الإخراج»، التي نظمتها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في إطار دورتها التدريبية الشاملة التي تنظمها سنوياً وتنظم دورته السادسة من 28 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر المقبلين، قد اختتمت فعالياتها مساء أمس الأول. وكانت الورشة التي أشرف عليها الفنان الكويتي ناصر كرماني، قد انطلقت في 29 من الشهر الماضي، وجاءت محاضراتها النظرية والتطبيقية، بواقع خمس ساعات من مساء كل يوم بالمركز الثقافي لمدينة كلباء، وبمشاركة أكثر من 30 متدرباً.

وفي اليوم الختامي للورشة، وبحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة ومدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، قدم المتدربون عرضاً نموذجياً لمجمل ما درسوه خلال أيام الورشة، وظهر بينهم الانسجام والتناغم والحماس. وقدم بورحيمة في ختام الورشة شهادة تقديرية للمشرف الفنان ناصر كرماني وشكر له جهده مع المتدربين.