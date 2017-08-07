مؤتمر دولي وحراك تفاعلي في «رواق عوشة الثقافي»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الدراسات الإنسانية في رواق عوشة بنت حسين الثقافي، صباح أمس، اجتماعه الأول برئاسة فاطمة المغني رئيسة الجمعية، وبحضور الدكتورة موزة عبيد غباش رئيسة مجلس أمناء رواق عوشة بنت حسين الثقافي، وعدد من أعضاء الجمعية.

ورحبت الدكتورة موزة برئيسة وأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وتمنت لهم مسيرة عطاء يرقى إلى الأهداف التي تضمنها النظام الأساسي للجمعية، ومسترشدين بما رسمته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الإنسان وحصانة المجتمع من التحديات الخارجية وسموم الإعلام الرقمي وتياراته المعاكسة لحضارتنا وتراثنا.

كما أكدت فاطمة المغني، ضرورة الخروج من هذا الاجتماع بقرارات ذات فاعلية وتجسد ما بدأته الجمعية من حضور ثقافي واجتماعي فعال، وألقت الضوء على البدايات الأولى لتأسيس الجمعية والدراسات المهمة والنشاطات المميزة التي قامت بها رغم قلة الإمكانات في ذلك الوقت، إلا أن الهمة والرغبة في العمل والإخلاص للفكرة كل ذلك جعل الجميع يجود بكل ما يستطيع. تناول الاجتماع المقترحات التي سيتم إدراجها ضمن خطة العمل لما تبقى من عام 2017 ولعام 2018.

وخلال الاجتماع، تم تسمية الدكتور عيسى الحمادي نائباً لرئيسة الجمعية، كما تم تقسيم مسؤوليات اللجان المنبثقة عن الجمعية، ورؤساء اللجان، وهذه اللجان هي: لجنة الدراسات، تترأسها الدكتورة موزة عبيد غباش، والهدف من هذه الدراسات هو دراسة التراث الشعبي، وتنشيط البحث العلمي في القضايا المجتمعية. ولجنة التوعية والتعبئة الجماهيرية للدراسات الإنسانية: فاطمة سلطان. ولجنة الاتصال والعلاقات العامة: فاطمة الدربي. كما تم تكليف النائب بعمل الهيكل التنظيمي للجمعية، وعمل جدول ببرامج وأنشطة الجمعية. وتم اقتراح عقد مؤتمر دولي يناقش المستجدات في القضايا المجتمعية يتم تحديد منطلقاته وتفاصيله لاحقاً. واقترح المجتمعون على لجنة الاتصال والعلاقات العامة تحديد الجهات ذات الاختصاص لغرض زيارتها موقعياً والتعاون بينها وبين الجمعية بما يخدم أهداف الطرفين. كذلك تم اقتراح بتسجيل الجمعية في الأمم المتحدة، وفتح لجان في الجامعات المحلية للدراسات الإنسانية كنشاط للطلبة لتدريبهم واستقطابهم للدراسات والبحوث الاجتماعية. من ناحية أخرى، أشارت رئيسة مجلس الإدارة إلى ضرورة زيادة عدد الأعضاء واستقطاب الكفاءات المناسبة لعمل الجمعية.

وفي ختام الاجتماع، شكرت فاطمة المغني الجميع، وتمنت أن يتواصل عمل الجمعية بهذا الطموح والجد من أجل خدمة هذا الوطن العزيز والأهداف التي خطتها القيادة الرشيدة له ليكون مثلما نتمنى ونحلم.