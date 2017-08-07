ذهبيتان وفضية وبرونزية لتايكواندو الفجيرة

عمان (الاتحاد)

أكمل فريق التايكواندو لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ممثل تايكواندو الإمارات، مهمته بشكل مميز في ختام بطولة أندية العالم أمس الأول والتي استضافتها المملكة الأردنية، حيث أضاف الفريق في اليوم الأخير ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية جديدة، إضافة إلى ذهبية وفضية أحرزهما في اليوم الافتتاحي للبطولة، لتصبح المحصلة النهائية 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية حققها 6 لاعبون شاركوا في المنافسات.

وشهدت أجواء المنافسات إشادة كبيرة بالإنجاز الإماراتي، خصوصاً ذهبية اللاعب عمر المزروعي الذي قدم مباراة كبيرة ارتقت لتكون واحدة من أفضل مباريات البطولة، حيث فاز على منافسه الأردني علي الدواهمة 33 - 20، رغم تعرضه لإصابة في الأوقات الحاسمة، كانت كافية أن تقضي على آماله بالفوز.

وعقب اللقاء تم نقل المزروعي للعلاج في مستشفى عمان، حيث تم وضع قدمه في الجبس بسبب رضوخ قوية تعرض لها.

ونجح عمار المسماري بوزن «تحت 68 حزام ملون»، في الفوز بفضية وزنه، بخسارته المواجهة النهائية أمام اللاعب الأردني أحمد رضوان بفارق نقطة واحدة 37 - 38، ونال اللاعب عبد الباسط محمد الكيلاني الميدالية الذهبية بوزن 58 كجم للرجال، حيث تفوق على نظيره الفلسطيني 22 - 14. وأحرز اللاعب حسن علي المسماري برونزية وزن تحت 59 كجم في الحزام الأسود، إذ فاز على الأردني محمد عبد الرحمن 13 - 11، تلاه الفوز على الفلسطيني محمد حمّاد 18 - 14،

وفِي نصف النهائي وضعته القرعة في مواجهة حديدية مع الأردني صايل خضر والذي يعد من المنافسين البارزين في البطولة، ليخسر المسماري المباراة بنتيجة 18 - 22.