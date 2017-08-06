روي كوستا بين «التوب 10» في جولة بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

قدم فريق الإمارات للدراجات أداءً متميزاً في جولة بولندا، حيث حل البرتغالي روي كوستا بين العشرة الأوائل في التصنيف العام، وحقق زميله ساشا مودولو مركزاً متقدماً في إحدى مراحل السباق.

وظهر روي كوستا بأفضل حالاته، في أول مشاركة له مع فريق الإمارات، منذ جولة سويسرا يونيو الماضي، وواصل أداءه المتميز وحل بين العشرة الأوائل مرتين في المرحلتين الأخيرتين من السباق (رابعاً في المرحلة السادسة، وعاشراً في المرحلة السابعة).

وأبلى زميلة الإيطالي ساشا مودولو حسناً، وانتزع الفوز في المرحلة الثانية وحل بين الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة.

وستكون المحطة التالية لفريق الإمارات في جولة بينك بانك، التي عرفت سابقاً باسم جولة إينيكو، ويضم مسارات مشتركة مع سباقات أمستل جولد، ولييج - باستوني - لييج، وجولة الفلاندرز في بريدا بهولندا، وينتهي الأحد المقبل في بلجيكا.