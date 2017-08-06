مؤتمر صحفي لمهرجان أبوظبي للشطرنج اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
تعقد اللجنة المنظمة العليا لمهرجان أبوظبي الدولي الـ24 للشطرنج، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي من 13 إلى 23 أغسطس الحالي بفندق دوست ثاني أبوظبي، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة من ظهر اليوم للكشف عن فعاليات المهرجان.
تأتي انطلاقة المهرجان ضمن فعاليات (عام الخير2017)، وذلك من خلال تقديم العائد من رسوم المشاركة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، وقد وجهت الدعوة لكافه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لحضور مؤتمر (مهرجان أبوظبي 2017) الذي يشهد مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبه من 56 دولة من مختلف قارات العالم من بينهم 140 لاعبا ولاعبة من اللاعبين الأساتذة.
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