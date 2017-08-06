مؤتمر صحفي لمهرجان أبوظبي للشطرنج اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة المنظمة العليا لمهرجان أبوظبي الدولي الـ24 للشطرنج، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي من 13 إلى 23 أغسطس الحالي بفندق دوست ثاني أبوظبي، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة من ظهر اليوم للكشف عن فعاليات المهرجان.

تأتي انطلاقة المهرجان ضمن فعاليات (عام الخير2017)، وذلك من خلال تقديم العائد من رسوم المشاركة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، وقد وجهت الدعوة لكافه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لحضور مؤتمر (مهرجان أبوظبي 2017) الذي يشهد مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبه من 56 دولة من مختلف قارات العالم من بينهم 140 لاعبا ولاعبة من اللاعبين الأساتذة.

ويتقدم المشاركين لاعب الإمارات الذهبي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، الذي حقق مؤخرا إنجازاً غير مسبوق للشطرنج بصفة خاصة ورياضة الإمارات بصفة عامة، بدخوله قائمة أفضل 20 لاعبا في العالم، وفي القائمة الأستاذ الدولي إبراهيم محمد الخوري بطل الإمارات في موسمي 2013 -2014، وضمن الفئات العمرية بطل العرب خليفة خالد لفئة تحت 10 سنوات والعديد من أبطال الفئات العمرية على مستوى الدولة، بجانب الواعدة الذهبية روضة السركال ولطيفة الدرمكي، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت إغلاق باب التسجيل بالنسبة للاعبين القادمين من الخارج والذين يتطلب استخراج تأشيرات لهم وفقا للائحة وشروط المهرجان.