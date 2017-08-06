«هوجان» بطل سلة «مبادرة الروح الإيجابية»

دبي (وام)

توج فريق هوجان بلقب بطولة كرة السلة، التي أقيمت في حديقة «مردف أب تاون»، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرياضية الرائدة «مبادرة الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأقيمت ضمن إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتغلب فريق هوجان في المباراة النهائية على فريق إيليت بنتيجة 52 /‏‏ 37، وقام بتتويج الفريق بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كل من العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وغازي المدني ممثل مجلس دبي الرياضي، وعلي الأميري عضو اتحاد السلة، كما حضر مراسم التتويج محمد إبراهيم والمعتز بالله الشريف من مجلس دبي الرياضي، وشهدت المباراة النهائية متابعة جماهيرية كبيرة.