نورة وآمنة تتصدران بطولة الإمارات لشطرنج الفتيات

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للفتيات والمراحل السنية، التي ينظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري، ودشنت منافسات الجولة الأولى فوزية عباس لطفي المدير المالي رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، بحضور مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج والثقافة وسعيد يوسف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد،

ويشارك في البطولة أندية أبوظبي ودبي وفتيات الشارقة وفتيات رأس الخيمة ودبي لأصحاب الهمم.

وتصدرت مسابقة الفتيات بعد الجولة الثالثة كل من نورا محمد صالح وآمنة نعمان بالعلامة الكاملة برصيد 3 نقاط، وجاءت في المركز الثاني كلا من فاطمة الحمادي وبشاير خليل برصيد نقطتين، وعائشة الزرعوني في المركز الخامس برصيد 1.5 نقطة وبعدها 3 لاعبات برصيد نقطة واحدة هن عبير علي ووافية درويش وعليا خالد.

وشهدت الجولة الأولى فوز نورا محمد صالح على فاطمة سبيل وبشاير خليل على عليا خالد، فيما تعادلت خلود الزرعوني مع فاطمة الحمادي، وفازت آمنة نعمان على وافية درويش وتعادلت عبير علي مع عائشة الزرعوني، وبالثانية فازت عائشة الزرعوني على فاطمة سبيل، وواصلت آمنة نعمان انتصاراتها بتغلبها على منافستها عبير علي، وفازت فاطمة الحمادي على وافية درويش وتفوقت نورا محمد صالح على بشاير خليل.

وفي مسابقة تحت 18 سنة، تعادلت موزة المعمري مع وديمة الكلباني وفازت شيماء نعمان على روضة فرج ومنى الحمادي على حمده الحوسني، وفازت كلثم الشامسي على منال الحمادي، وفي الجولة الثانية فازت وديمة الكلباني على كلثم الشامسي، وتعادلت حمده الحوسني مع منال الحمادي وفازت منى الحمادي على روضة فرج وتفوقت شيماء نعمان على موزة المعمري.

وتحت 16 سنة، فازت مريم عيسى على ياسمين علي ونور صالح على ريم خليل ونورا توير على سارة الحوسني وعويشة الشامسي على شمسة السكار، وفي مسابقة تحت 14 سنة، فازت ميثاء عيسى الطنيجي على هند فرج وعائشة الشامسي على اليازية حميد الحوسني وأمل فاضل الشامسي على غالية وعائشة العلي على ريان محمد علي، وتغلبت مريم الحمادي على سبأ النعيمي وفاطمة الوهابي علي شهد عيسى.

وأعربت فوزية عباس عن سعادتها بالمستوى المنافسات الفردية، وقالت:» الأهم أن جميع اللاعبات قدمن مستوى متميزا في الجولات الأولى، ونأمل أن يستمر المستوى بهذا الشكل، خاصة أن تقارب المستوى يشعل المنافسات بين جميع اللاعبات.

وأضافت أن الاتحاد يعمل على تطوير اللعبة من خلال هذه البطولات، التي عادة ما تفرز المواهب، وهناك متابعة من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، ومن الطبيعي أن يتم ضم أي لاعبة متميزة، كما يقوم المدربون بمتابعة لاعبات المنتخب للوقوف على مستواهن في البطولة.