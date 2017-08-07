«آنا» بطلة الجولة ‬الخامسة ‬لمونديال «‬أم ‬الإمارات»

ياسر‎ ‬قاسم (كوبنهاجن)

حققت‎ ‬الفارسة ‬الدنماركية ‬آنا ‬توفيرود ‬لقب ‬الجولة ‬الخامسة ‬لمونديال «‬أم ‬الإمارات» ‬على ‬كأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للفرسان ‬المتدربين، ‬في ‬السباق ‬المثير ‬الذي ‬أقيم ‬مساء ‬أول ‬من ‬أمس، ‬في ‬العاصمة ‬الدنماركية ‬كوبنهاجن ‬بمضمار ‬كلامبنبورج ‬العشبي، ‬وسط ‬أجواء ‬رائعة ‬وطقس ‬مثالي، ‬وحضور ‬جماهيري ‬كبير، ‬ضمن ‬النسخة ‬التاسعة ‬لمهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية ‬الأصيلة.

ويقام ‬المهرجان بتوجيهات ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء، ‬وزير ‬شؤون ‬الرئاسة، ‬ودعم ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬رئيسة ‬الاتحاد ‬النسائي ‬العام، ‬الرئيس ‬الأعلى ‬لمؤسسة ‬التنمية ‬الأسرية، ‬رئيسة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للأمومة ‬والطفولة «أم الإمارات»، ‬الذي ‬يتضمن ‬جوهرة ‬تاج ‬الشيخ ‬زايد ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان، ‬وبطولة ‬العالم ‬لسمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للسيدات «إفهار»‬، ‬وكأس ‬زايد، ‬كأس ‬مزرعة ‬الوثبة ‬ستد، ‬والمؤتمر ‬العالمي ‬لسباقات ‬الخيول ‬العربية، ‬وجوائز ‬دارلي ‬التقديرية ‬لأوسكار «‬أم ‬الإمارات» ‬بهوليوود، ‬وبطولة ‬العالم ‬للفرسان ‬المتدربين «‬إيفهرا»‬، ‬إلى ‬جانب ‬كأس ‬مهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان‬، ‬وكأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للقدرة ‬للسيدات، ‬تحت ‬إشراف ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للفروسية.

وجاء فوز آنا على صهوة الجواد البولندي «إيستوي» الذي قطع مسافة الـ 1400 متر في زمن قدره 1:37:7 دقيقة، بفارق رأس فقط عن أقرب منافسيه، وتعتبر بطلة السباق آنا توفيرود صاحبة الـ «26 سنة» من الفارسات المميزات في بلدها، وهي بطلة هواة الفروسية في اسكندنافيا وفازت بالمركز الأول 26 مرة خلال 158 مشاركة، ولقبها الأخير هو الفوز الـ 27 خلال مشوارها مع السباقات.

وحلت في المركز الثاني الفارسة البولندية كارولينا ديناروسكا على صهوة «جالدي كرو»، وكان الفارق طفيفاً في ترتيب جميع المراكز من الأول إلى الثامن، نتيجة لتقارب سرعة الخيول المشاركة، فيما كان المركز الثالث من نصيب النرويجية سيلجا ستورن، وذهب المركز الرابع للقبرصي ماريوس ديميتريو.