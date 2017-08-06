بايرن يكسر إحباط الإعداد بلقب السوبر الألماني

دورتموند (د ب أ)
الاحتفالات الصاخبة في غرفة خلع ملابس بايرن ميونيخ، تبدو غير متجانسة مع الفوز بلقب كأس السوبر الألماني، ولكن رد الفعل المتعلق بالفوز على بروسيا دورتموند، يظهر أن الضغوط كانت تتصاعد بشكل مستمر داخل معسكر الفريق.
وفاز بايرن على دورتموند 5 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ليعود الفريق بالكأس، ولكنه لقب ليس له قيمة في السيرة الذاتية للنجوم الذين يزخر بهم الفريق.
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وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 2 / 2، حيث تقدم دورتموند بهدف سجله كريستيان بوليسيتش، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن، ثم أضاف بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثاني لدورتموند، قبل أن يسجل لوكاس بيتشيك لاعب دورتموند هدفاً بالخطأ في مرماه.
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