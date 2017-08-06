بايرن يكسر إحباط الإعداد بلقب السوبر الألماني

دورتموند (د ب أ)

الاحتفالات الصاخبة في غرفة خلع ملابس بايرن ميونيخ، تبدو غير متجانسة مع الفوز بلقب كأس السوبر الألماني، ولكن رد الفعل المتعلق بالفوز على بروسيا دورتموند، يظهر أن الضغوط كانت تتصاعد بشكل مستمر داخل معسكر الفريق.

وفاز بايرن على دورتموند 5 /‏ 4 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 /‏ 2، ليعود الفريق بالكأس، ولكنه لقب ليس له قيمة في السيرة الذاتية للنجوم الذين يزخر بهم الفريق.

ولكن بايرن وسط متابعة من جانب جماهير ميونيخ وألمانيا وربما العالم أجمع، كان يتطلع للخروج من أزمة وشيكة بعد خسارته 5 مرات خلال 6 مباريات ودية خاضها مؤخراً. وقال توماس مولر: كان من المهم أن ننهي الخسائر التي تعرضنا لها مبكراً في مرحلة الإعداد، من الجيد تحقيق الفوز.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 2 /‏ 2، حيث تقدم دورتموند بهدف سجله كريستيان بوليسيتش، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن، ثم أضاف بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثاني لدورتموند، قبل أن يسجل لوكاس بيتشيك لاعب دورتموند هدفاً بالخطأ في مرماه.