«الترجيحية» تهدي أرسنال لقب «الدرع الخيرية»

لندن (أ ف ب)

أحرز أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «الدرع الخيرية» بفوزه على تشيلسي 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب ويمبلي أمس، مفتتحاً الموسم المحلي الكروي.

وافتتح تشيلسي التسجيل بواسطة مهاجمه النيجيري موزيس «47»، قبل أن يعادل البوسني سياد كولاسيناك بكرة رأسية «81».

وبحسب النظام الجديد لهذه المسابقة، لم يخض الفريقان وقتاً إضافياً، بل لعبا ركلات الترجيح بنظام جديد، هو أقرب إلى الجولة الفاصلة في التنس، حيث يسدد أحد الفريقين الركلة الأولى، ثم يقوم الثاني بتسديد ركلتين توالياً، وهكذا دواليك.

وكان تشيلسي توج بطلاً للدوري المحلي، في حين أحرز أرسنال الكأس بفوزه على تشيلسي بالذات 2-1 في النهائي في مايو الماضي. والتقى الفريقان ودياً استعداداً للموسم الجديد قبل أسبوعين، وكانت الغلبة لتشيلسي 3-صفر.