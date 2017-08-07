«الترجيحية» تهدي أرسنال لقب «الدرع الخيرية»

لندن (أ ف ب)
أحرز أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «الدرع الخيرية» بفوزه على تشيلسي 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب ويمبلي أمس، مفتتحاً الموسم المحلي الكروي.
وافتتح تشيلسي التسجيل بواسطة مهاجمه النيجيري موزيس «47»، قبل أن يعادل البوسني سياد كولاسيناك بكرة رأسية «81».
|
وكان تشيلسي توج بطلاً للدوري المحلي، في حين أحرز أرسنال الكأس بفوزه على تشيلسي بالذات 2-1 في النهائي في مايو الماضي. والتقى الفريقان ودياً استعداداً للموسم الجديد قبل أسبوعين، وكانت الغلبة لتشيلسي 3-صفر.
|