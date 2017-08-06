مصفوت يلتهم «البرتقالي» في «ودية الخمسة»!

عجمان (الاتحاد)

تغلب مصفوت على عجمان 3-2، أمس الأول، في المباراة الودية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، حيث يستعد «البرتقالي» للظهور مجدداً، في دوري الخليج العربي، بينما يسعى مصفوت إلى تأكيد وجوده ضمن دائرة المنافسة على بطاقتي دوري الدرجة الأولى إلى «المحترفين».

وحققت «الودية» المكاسب المطلوبة للجهازين الفني والإداري، بمنح الفرصة أمام مشاركة عدد كبير من اللاعبين، تمهيداً للوصول إلى التشكيلة المثالية التي يمكن الاعتماد عليها، كما أن النتيجة تعكس بوضوح مرحلة التطور الذي بلغه مصفوت، بعد تجربتيه أمام العروبة والظفرة، قبل المعسكر الخارجي في مقدونيا.

وعبر سالم خميس عن سعادته بخوض «التجربة السادسة» في مشواره مع مصفوت، بعد مشوار مهم مع الأهلي والنصر والشارقة وعجمان والعربي، مشيراً إلى أن تقدير المدرب سليمان حسن، يجعله أكثر إصراراً على منح الفريق الإضافة في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، رغم التوقعات الكبيرة بارتفاع المنافسة بين الفرق المشاركة للمنافسة على بطاقتي التأهل.

وأضاف: سليمان حسن منحني الثقة التي تساعدني على تقديم المردود الفني الجيد مع الفريق، ونشعر بأننا «أسرة واحدة» تسعى لتعزيز وجودها المشرف، والمؤكد أن جميع اللاعبين على دراية تامة، بأهمية تقديم الأداء القوي، لحصد النقاط التي تمنحنا فرصة البقاء ضمن دائرة المنافسة، ونسعى للإعداد المثالي في المرحلة المقبلة، ومعسكر مقدونيا يساعدنا على تعزيز القوة البدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.

وتوقع سالم خميس احتدام السباق في دوري الأولى، مع وجود الأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة، ومجموعة من لاعبي «المحترفين» في أندية «الهواة»، كما أن تحضيرات الأندية تشير إلى أن الأمور لن تكون سهلة، بسبب قوة المنافسة، والبحث عن النتائج القوية والإيجابية، وهو ما يعني ضرورة الاعتماد على «النفس الطويل» خلال الموسم، للوصول إلى الأهداف المنشودة في كل المباريات.

وحول دعم مصفوت من الإدارة، قال سالم خميس: نحاول الاستفادة من الظروف الحالية، وشهدت المرحلة الماضية تحضيرات قوية، في التجمع الداخلي، والمجموعة الحالية من اللاعبين على قدر الثقة، ونتمنى أن ننجح في تقديم المردود القوي، لأن سليمان حسن يسعى لوضع الفريق في المقدمة وقيادته إلى الأفضل في الدوري.