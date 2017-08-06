حتا يخسر أمام رابوتنشكي بهدفين

مقدونيا (الاتحاد)

خسر حتا أمام رابوتنشكي المقدوني بهدفين، ضمن المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم، وسعى جوكيكا المدير الفني لتجهيز «الإعصار» لمختلف الاستحقاقات، خصوصاً دوري الخليج العربي، إلى جانب تحقيق الانسجام بين القدامى والجدد.

يذكر أن بعثة حتا تضم 26 لاعباً، هم عبيد ثاني، عبدالله القميش، دوريش بن حبيب، عبدالله المرزوقي، علي مصبح، سبيل غازي، عبدالله عبد الرزاق، لاحج صالح، عبدالله النوبي، علي درويش، محمد طالب، عبدالله علي، ناصر الدهماني، عدنان حسين، محمود قاسم، ماهر جاسم، محمد مال الله، حمدان قاسم، راشد جلال، عيسى عبيد، محمود حسن، أدريان روبوتان، فرناندو جابريل، عمرو الميداني، صاموئيل روزا وعبدالله مصبح.

وكان «الإعصار» خاض المرحلة الأولى من الإعداد، على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وملاعب

«طيران الإمارات»، بعد غلق ملف التعاقدات مع المواطنين والأجانب.