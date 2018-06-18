السفارة الكندية: 4 خطوات لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أعلنت السفارة الكندية لدى الدولة، مؤخراً، عن أربع خطوات لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني لمواطني دولة الإمارات، حيث إنهم لم يعد عليهم تقديم أي اشتراطات لاستخراج تأشيرة دخول إلى الأراضي الكندية، وذلك بموجب إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الكندية.
وأكدت السفارة أن الخطوات تبدأ على موقع وزارة الهجرة الكندية https:/&rlm&rlm/&rlm&rlmwww.canada.ca/&rlm&rlmen/&rlm&rlmimmigration-refugees-citizenship/&rlm&rlmservices/&rlm&rlmvisit-canada/&rlm&rlmeta/&rlm&rlmapply.html، بحيث يجب التقديم من خلال النموذج الإلكتروني، وتبدأ من اختيار خانة الجنسية «دولة الإمارات»، ثم الخطوة الثانية بتعبئة النموذج الإلكتروني وبعدها الموافقة على الشروط، وثالثاً تقديم الطلب، والخطوة الرابعة سداد مبلغ 7 دولارات أميركية للحصول على التصريح، وبعد ذلك تصل للمواطنين المتقدمين رسالة بريد إلكتروني، تتضمن تصريح سفر إلكترونياً.
|
وأتاحت وزارة الهجرة الكندية نموذج المساعدة لتوضيح الخطوات اللازمة لحصول مواطني الإمارات على تصريح السفر الإلكتروني والذي يمكن التقديم له بجوازات السفر العادية من أجل السفر للعطلات والإجازات ورحلات الأعمال، بحيث يجب اختيار الدولة التي صدر منها الجواز «دولة الإمارات العربية المتحدة»، ثم اختيار الجنسية، ويلي ذلك إدخال معلومات المسافرين بدقة، حيث إن أي خطأ في معلومات المسافرين يؤدي إلى عدم تمكنهم من السفر، بحيث يتطلب إدخال رقم جواز السفر واسم المسافر كاملاً، علاوة على كتابة تاريخ ميلاد من يريد السفر، وتاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر، ثم ينتقل إلى تسجيل المعلومات الشخصية عن مقدم الطلب مثل الجنسيات الإضافية والحالة العائلية والإجابة عما إذا قد تقدم سابقاً بطلب لدخول كندا والبقاء بها. كما يجب على المتقدم أن يذكر معلومات عن الوظيفة وعنوان جهة العمل واسم الشركة أو صاحب العمل أو المدرسة وتوضيح المدينة التي يقع فيها العمل.
|