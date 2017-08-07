الظفرة يخوض 5 وديات في ألمانيا

ميونيخ (الاتحاد)

انتظم الظفرة في المعسكر الخارجي، بمنطقة باد جوجن، بالقرب من ميونيخ الألمانية، تحت إشراف السوري محمد قويض، وسط روح معنوية عالية، ورحب محمد عمير المنصوري عضو مجلس شركة الظفرة لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق إلى ألمانيا، بقرعة الموسم الجديد، مؤكداً أن استعدادات الفريق تتواصل بجدية للظهور بالمظهر المشرف، مشيداً بما يقوم به الجهازان الفني والإداري من جهد كبير لتهيئة الفريق، وقال: المعسكر يلبي كل الاحتياجات، من حيث الإقامة والملاعب وملحقاتها، وأن مجلسي إدارة النادي والشركة راضيان عن سير المعسكر حتى الآن.

من جانبه، أكد سالم حسن الهلالي مشرف الفريق الأول، بداية مرحلة رفع معدلات التحمل البدني بزيادة جرعات تمارين اللياقة البدنية والصالة، وذلك تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية من الإعداد، والتي يخوض خلالها الفريق 5 مباريات تجريبية أمام هيلبرج موز وأوجس بورج وإلكشتاست 9 و13 و17 أغسطس، ويواجه بعدها الشارقة ودبا الفجيرة 21 و23 أغسطس قبل العودة إلى الدولة في اليوم التالي.