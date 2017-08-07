الوحدة يختار 25 لاعباً لمعسكر النمسا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلن نادي الوحدة أمس القائمة النهائية للفريق الأول، والتي تغادر غداً إلى المعسكر الخارجي بالنمسا، ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري، وتتخلله 5 مباريات ودية أيام 15 و18 و22 و25 و28 أغسطس، مع فريق درجة أولى وآخر محترف بالدوري النمساوي، ومنتخب عُمان، وفريق محترف نمساوي وأودينيزي الإيطالي. وتضم البعثة 45 فرداً، منهم عبد الباسط محمد مدير الفريق، وفهد مسعود إداري الفريق والجهازان الفني والطبي، بجانب 25 لاعباً هم إسماعيل مطر، محمد الشحي، سلطان الغافري، محمد برغش، سالم سلطان، راشد علي، طارق الخديم، أحمد راشد، سعيد المسماري، عبد الله الظنحاني، سهيل المنصوري، خالد باوزير، محمد عبد الباسط، محمد حسن، أحمد العكبري، محمد العكبري، عبد العزيز الحمحمي، سباستيان تيجالي، بلازس جوجاك، مراد باتنا، شانج ريم، عبد الرحيم أهلي، سالم البلوشي، خليل إبراهيم، خالد الظنحاني، ويلحق الأخيران بالبعثة في الأسبوع الأخير من المعسكر لارتباطهما بدورة إنعاش في الخدمة الوطنية.

يذكر أن القائمة تعتبر الخيارات التي توصل لها الروماني لرنيت ريجيكامب المدير الفني للفريق بعد أن اختبر عدداً من اللاعبين في البطولة العربية.

وأصبح محمد سيف ومنصور عبد الله خارج حسابات المدرب الروماني، ويتوقع الإعلان خلال أيام عن انتقالهما إلى نادٍ جديد.