«العميد» يطمئن على لاعبيه بـ «نصف درزن»

دبي (الاتحاد)

حقق النصر فوزاً عريضاً على الفريق الثاني لزيلينا السلوفاكي 6 - 1، مساء أمس، على ملعب أتو بارك بالمجر، وهي التجربة الودية الثالثة لـ«العميد» بمعسكره الإعدادي في أوروبا.

وبدأ برانديلي، المدير الفني لـ«الأزرق»، المباراة بتشكيلة ضمت الصاعد غيث حسين في حراسة المرمى، وجوان العمري وخليفة مبارك ومحمود خميس وأحمد الياسي وطارق أحمد وعامر مبارك وجاسم يعقوب وراشد عيسى والمغربي عبدالعزيز برادة، والبرازيلي فاندرلي سانتوس.

وباغت الفريق السلوفاكي، دفاع النصر في الدقائق الأولى، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، إلا أن ردة فعل لاعبي «العميد» جاءت إيجابية، وسيطر الفريق على مجريات اللقاء، وتنوعت الهجمات من الجهتين والعمق، حتى استطاع أحمد الياسي تعديل النتيجة من تسديدة قوية من خارج المنطقة، واصل بعدها النصر سيطرته الكاملة على المباراة، وأضاف فاندرلي الهدف الثاني، وتبعه جاسم يعقوب بالهدف الثالث.

وفي بداية الشوط الثاني أجرى النصر تغييرات عدة، منها مشاركة الحارس محمد يوسف الوافد الجديد، لتصبح التشكيلة مكونة من محمد يوسف، مسعود سليمان ومايد كرم ومحمد سرواش وراشد محمد عمر وفواز عوانة وحسين مهدي ومحمد الجسمي وفهد حديد وأحمد خميس وسالم صالح.

ولم يتغير سيناريو المباراة كثيراً، واستمرت الأفضلية والسيطرة لـ«العميد»، وأضاف الفريق ثلاثة أهداف أخرى، بتوقيع أحمد خميس «هدفين» ومحمد الجسمي، ويخوض النصر تجربته الودية الرابعة بعد غدٍ أمام الفريق الأول لزيلينا.

على صعيد آخر، وصل إلى مدينة جيور المجرية، مقر معسكر «العميد»، وفد من شركة نادي النصر لكرة القدم برئاسة حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر، ونائبه عبدالله بن طوق، والدكتور حمد الفلاسي عضو مجلس الإدارة، وذلك للوقوف على تحضيرات الفريق للموسم الجديد وحضور عدد من المباريات الودية.

وحرص الطاير فور وصوله على لقاء الإيطالي سيزاري برانديلي المدير الفني والجهاز المعاون واللاعبين والجهاز الإداري، وذلك قبل خوض الفريق مباراته الودية الثالثة أمام فريق زيلينا السلوفاكي.

على جانب آخر، أكملت شركة النصر لكرة القدم، إجراءات قيد محترف الفريق الجديد البرازيلي مارسيلو سيرينو بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، وذلك بعد اجتيازه الفحوص الطبية بنجاح ليكمل قائمة المحترفين الأجانب، مع الثلاثي المغربي عبدالعزيز برادة، والبرازيلي فاندرلي، واللبناني جوان أمري، وانضم سيرينو بالفعل إلى بعثة الفريق بالمجر، حيث سيرتدي اللاعب القميص رقم 11.