«التربية»: إجراءات رادعة بحق طلبة أتلفوا محتويات في مرفق مدرسي



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) أكدت وزارة التربية والتعليم، عزمها اتخاذ إجراءات رادعة بحق طلبة من الحلقة الأولى، ظهروا في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإتلاف محتويات أحد صفوف المدرسة من كراسي وطاولات، وتحطيم الأجهزة الإلكترونية الموجودة. وأشارت الوزارة في تغريدات لها على «تويتر»، إلى أسفها لما بدر من الطلاب، واصفة هذا السلوك الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو بأنه غير منضبط، وفيه اعتداء على ممتلكات عامة، داعية إلى مراعاة حس المسؤولية والتحلي بالانضباط، والالتزام والمحافظة على مرافق الحرم المدرسي التي هي ملك للجميع. ولفتت إلى أن مثل هذه التصرفات دخيلة على المجتمع المدرسي، مؤكدة أنه إزاء ذلك، سوف تتخذ إجراءات رادعة بحق المعنيين، وفقاً للائحة الانضباط السلوكي، والتي تلزم أولياء اﻷمور بدفع نفقات اﻹصلاح، وفقاً لبنود اللائحة.