3 مباريات لـ «الأبيض الصغير» أمام سلوفينيا ومقدونيا

سلوفينيا (الاتحاد)

دشن منتخب الناشئين «مواليد 2002» المرحلة الثانية من معسكره الخارجي في سلوفينيا، بعد أن وصل أمس الأول إلى العاصمة لوبليانا، وأنهى المرحلة الأولى في كرواتيا، من 23 يوليو إلى 4 أغسطس، خاض في ختامها تجربة أمام فرزدين الكرواتي تحت 17 سنة، انتهت بالتعادل السلبي، فيما تستمر المرحلة الثانية إلى 15 أغسطس الجاري، وتشهد 3 تجارب ودية، استعداداً للتصفيات الآسيوية للناشئين من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل.

وقال بدر أحمد مدير منتخب الناشئين، إن المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي انتهت بنجاح، ووفق البرنامج الذي وضعه المدرب فيردو ميلين، ومساعده المدرب الوطني عبد الرحمن الحداد، حيث استهدفت الفترة رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين، وكانت فرصة جيدة للمدرب، للتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين ومهاراتهم، وكان للتجربتين الوديتين اللتين خضناهما أثر مهم في تنويع عملية توظيف اللاعبين، وفرصة للاحتكاك مع أندية جيدة، تمتعت باللياقة البدنية العالية والبنية الجسمانية الجيدة.

وأضاف: خلال الفترة الأولى لمسنا انضباطاً واضحاً من اللاعبين وروحاً وحماساً عالياً في التدريبات، وتطبيق تعليمات وتوجيهات الجهاز الفني، الذي سعى طوال أيام المعسكر الكرواتي، للتركيز على رفع معدل اللياقة والتجانس بين اللاعبين والتنويع بين التدريبات العملية والمحاضرات النظرية الفنية، خاصة عقب المباريات الودية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنتخب.

وأوضح بدر أحمد، أن المرحلة الثانية للمعسكر، والتي بدأت فعلياً بوصول المنتخب إلى سلوفينيا، تشهد خوض 3 مباريات ودية لمنتخب الناشئين، الأولى والثانية أمام سلوفينيا للناشئين 8 و10 الشهر الجاري، أما المباراة الثالثة فمع مقدونيا، وبدأ المنتخب عقب وصوله تدشين المرحلة الثانية بتدريبات خفيفة على أرضية الملعب المخصص لـ«الأبيض الصغير»، استعداداً للمباريات الودية المقبلة.

وشكر مدير «الأبيض الصغير»، مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على متابعته واهتمامه المتواصل بمعسكر «الأبيض الصغير»، وتوجيهاته المستمرة بتوفير كل ما من شأنه نجاح هذه الفترة من الإعداد، وعبيد مبارك الشامسي المدير الفني للاتحاد وراشد عامر، على تواصلهما المستمر مع بعثة المنتخب، للاطمئنان على توفير كل مستلزمات وأسباب النجاح للمعسكر.

وأكمل «الأبيض الصغير» ثلاثة تجمعات داخلية، في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، قبل سفره لمعسكره الخارجي، حيث كان التجمع الأول من 2 إلى 6 يوليو، والثاني من 9 إلى 13 في الشهر نفسه، والثالث من 16 إلى 20 يوليو، تحت قيادة فيردو ميلين المدرب الكرواتي الجديد، الذي تولى المهمة مطلع يوليو الماضي.

وضمت قائمة المنتخب لمعسكر سلوفينيا 25 لاعباً، هم: محمد أحمد، عبدالرحمن عادل، حارب عبد الله، خليفة يوسف، حمدان حميد، عبدالعزيز محمد، عبدالله جاسم «شباب الأهلي دبي»، يوسف ناصر «الإمارات»، عبد الله أحمد، حميد جمال «عجمان»، عبدالرحمن صالح، مانع عوض «الوحدة»، مبارك طارق، عبد الله مبارك، أحمد يوسف «الوصل»، نواف سالم «الجزيرة»، خليفة علي «العين»، عبد الله محمد «بني ياس»، علي عبد الله «الخليج»، سلطان محمد «دبا الفجيرة»، مايد علي «الرمس»، عبدالله جمعة، خليفة عبدالرحمن «الشارقة»، حمد محمد «العروبة»، جمال عامر «النصر».