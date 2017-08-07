باوزا يبدأ الزيارات الميدانية لمعسكرات الأندية في أوروبا

معتز الشامي (دبي)

يبدأ الأرجنتيني باوزا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، رحلة الزيارات الميدانية إلى دول أوروبية عدة، تشهد معسكرات أنديتنا، استعداداً للموسم الجديد، والمقامة حالياً، ما بين ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا، وغيرها.

ويهدف الجهاز الفني من الزيارات التي يبدأها خلال ساعات، بحسب مصادر رسمية داخل الاتحاد، إلى الوقوف على مدى التطور البدني والفني للاعبين المرشحين للانضمام إلى التجمع المقبل، والمزمع انطلاقة بمدينة العين، في إطار الاستعدادات لمواجهة «الأخضر» السعودي الشقيق، ضمن المحطة قبل الأخيرة، لمشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم «روسيا 2018».

ورغم ذلك يعمل الجهاز الفني ولجنة المنتخبات، واتحاد الكرة، على توفير كل الدعم المطلوب، من أجل الاستمرار في خطة تطوير «الأبيض»، وإعادته إلى دائرة المنافسة القارية والإقليمية، في ظل استضافة الدولة لنهائيات كأس آسيا 2019، وهي البطولة التي يعتبر الفوز بلقبها هدفاً استراتيجياً لكل من الاتحاد والمنتخب.

وكلفت لجنة المنتخبات باوزا بجولة أوروبا، لزيارة المعسكرات التدريبية للأندية الدولة، وحضور مبارياتها الودية، والاطلاع على المستوى الفني للاعبين الذين يتم اختيارهم لقائمة «الأبيض» في الفترة المقبلة، وتأتي خطوة اللجنة، في ظل الاستراتيجية، التي يمضي اتحاد الكرة في تنفيذها لتعزيز التواصل بين مدربي المنتخبات الوطنية والأندية، والتباحث والتشاور بشأن اللاعبين المرشحين للانخراط في صفوف المنتخبات الوطنية، والسبل الكفيلة التي تضمن تطوير مستوياتهم والارتقاء بهذه المواهب الوطنية.

ويستعد المنتخب لمباراتي «الأخضر» 29 أغسطس الجاري، والعراق 5 سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال، بينما يضع الجهاز الفني في الاعتبار، ضرورة التأسيس لما بعد هاتين المباراتين، خاصة من حيث الإعداد للمشاركات المقبلة، وأبرزها كأس الخليج، التي يتوقع أن يتم نقلها إلى الإمارات، أو التحضيرات الخاصة بكأس آسيا.

واستقر باوزا على برنامج إعداد مكثف، لن يقتصر فقط على التحضير لختام مشوار التصفيات، التي يسعى المدرب خلالها لتحقيق نتائج إيجابية، بغض النظر عن ضياع فرصة التأهل من عدمه، وينتظر أن يستغل البرنامج التوقفات الخاصة بأيام «الفيفا»، من أجل أداء مباريات ودية دولية، ويهتم الجهاز الفني بتنويع خبرات اللاعبين، ليس فقط بالاعتماد على مواجهات مع منتخبات مستوى أول وثانٍ من آسيا، ولكن بالسعي لمواجهة منتخبات تنتمي لمدارس كروية مختلفة، وأبرزها الأفريقية، اللاتينية، إلى جانب الأوروبية، جنباً إلى جنب مع المنتخبات الآسيوية الكبيرة، حيث كان منتخبنا يتجنب خلال أغلب مبارياته الودية، مواجهة تلك المدارس ويركز فقط على الآسيوية منها.

وكان اتحاد الكرة حدد مهمة باوزا وجهازه المعاون، وهي ضرورة وضع استراتيجية، لتطوير الأداء الفني للمنتخب الوطني الأول، وزيادة التجانس والانسجام بين لاعبيه، وقيادة عملية تجديد للدماء، عبر تصعيد عدد من المواهب الشابة بصفوف الأولمبي، أو البحث عن مواهب قادرة على تقديم مستويات متميزة بصفوف المنتخب الوطني خلال العامين المقبلين، ومن ثم الوصول إلى التوليفة المناسبة، التي تشكل تنفيذاً لخطة «تواصل الأجيال» بين اللاعبين الدوليين، ومن ثم صناعة فريق يخوض كأس آسيا على أرض الإمارات، بهدف الفوز باللقب.