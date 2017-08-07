مؤشرات أسواق الأسهم تصمد أمام جني الأرباح بدعم من شراء مؤسسي

حسام عبدالنبي (دبي)

التقطت أسواق الأسهم المحلية أنفاسها في أول يوم تداول من الأسبوع الحالي بتراجعات طفيفة لمؤشرات دبي وأبوظبي، بعد ارتفاعات هادئة خلال الأيام الماضية انعكست على ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي لخمس جلسات متتالية، ليقترب من مستويات مقاومة رئيسية.

وصاحب انخفاض المؤشرات تراجع في قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين أمس، إلى نحو 352 مليون درهم بعد تداول 258 مليون سهم خلال 3036 صفقة.

وقال مصطفى حسين، محلل الأسواق الخليجية، إن تراجع أداء أسواق الأسهم المحلية أمس جاء طبيعياً بعد ارتفاعات جيدة خلال الأيام الماضية، حيث حدثت عمليات بيع لضمان جني الأرباح على عدد من الأسهم النشطة التي حققت ارتفاعات خلال الأيام الماضية مثل «داماك العقارية» و«دبي للاستثمار» و «بنك دبي الإسلامي» و «الاتحاد العقارية»، منوهاً أنه في المقابل حدثت عمليات شراء من قبل مؤسسات استثمارية لبعض الأسهم القيادية مثل «أرابتك القابضة» و «إعمار العقارية» أدت إلى ارتفاع أسعارها، ما قلص من نسبة انخفاض المؤشر العام لسوق دبي.

وذكر حسين، أنه فيما يخص مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أنهى تعاملات أمس على انخفاض لجلسة التداول الثانية على التوالي، متأثراً بتراجع أسهم في قطاع البنوك والاتصالات، مرجحاً أن تستمر حالة الترقب والحذر في التداولات لحين إعلان نتائج الشركات، وخصوصاً باقي شركات العقارات والتي تتباين التوقعات حولها. وفيما يخص التداولات اليومية شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 742 صفقة، تم من خلالها تداول 139.47 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 149.38 مليون درهم. وسجل المؤشر العام لسوق العاصمة انخفاضاً بنحو 11 نقطة ليغلق على 4585.51 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.23%. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 11 شركة، مقابل تراجع 8 شركات أخرى وثبات أسهم 9 شركات من دون تغيير. وتصدر سهم «منازل العقارية» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 3.85% ليغلق على 0.54 درهم، تلاه سهم «سوداتل للاتصالات» بنسبة 1.89% ليغلق عند سعر 0.54 درهم، ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة ارتفاع 1.67% ليغلق عند سعر 2.44 درهم. وفي المقابل تصدر سهم «بنك الاتحاد الوطني» قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 2.62% ليغلق عند 4.46 درهم، تلاه سهم «»«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 1.86% ليغلق عند سعر 3.17 درهم، ثم سهم «طيران أبوظبي» بنسبة انخفاض 1.75% ليغلق عند سعر 2.8 درهم.

وجاء سهم «بنك أبوظبي الأول» في مقدمة الشركات النشطة من حيث قيمة التداول بنحو 26.9 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بقيمة تداول 11.7 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 9.5 مليون درهم.

وشهدت جلسة التداولات في سوق دبي المالي تراجعاً نسبياً في معدلات التداول بالمقارنة بجلسة التداول السابقة، حيث تم أمس تنفيذ 2294 صفقة لتداول 118.57 مليون سهم بقيمة إجمالية 202.56 مليون درهم، وذلك مقابل تنفيذ 3738 صفقة لتداول 202.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 341 مليون درهم يوم الخميس الماضي. وكانت محصلة تداولات أمس ارتفاع 9 شركات مقابل هبوط 20 شركة وثبات أسعار 7 شركات دون تغيير.

وسجل المؤشر العام لسوق دبي انخفاضاً طفيفاً أمس بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 3665.94 نقطة، خاسراً نحو 9 نقاط.