الإنجليز يرفضون الطعام الروسي !

محمد حامد ( دبي)

اتخذت بعثة المنتخب الإنجليزي في روسيا اجراءات صارمة لضمان عدم تعرض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لأي مشكلات تتعلق بالطعام طوال فترات وجود منتخب «الأسود الثلاثة» في المونديال، وكشفت وسائل الإعلام البريطانية أنه أصبح ممنوعاً على اللاعبين والجهاز الفني والإداري، تناول أي وجبات غذائية إلا بمعرفة طاقم الطهي الإنجليزي المرافق للمنتخب.

وكشف مصدر من داخل مقر إقامة المنتخب الإنجليزي بفندق «فور رست مكس»، أن هناك إجراءات صارمة، ولن يتم ترك أي شيء للصدفة، ووفقاً للصحافة اللندنية، تابع هذا المصدر: «لن نسمح بتناول أي طعام أو شراب دون أن يكون ذلك تحت الإشراف الكامل لطاقم الطبخ والتغذية، وفي حال شعر اللاعبون بالجوع في أي وقت، فإنه أصبح لزاماً عليهم وفق القواعد المعمول بها أن يتواصلوا مع أحد أفراد الطاقم الإداري لكي يحصلوا على الوجبات الخفيفة التي يتم تحضيرها تحت إشراف أشخاص إنجليز، لا يمكن لأي لاعب التواصل مع الفندق مباشرة لطلب أي طعام أو شراب».

وتابع: «هذه الإجراءات هدفها الأساسي تجنب حدوث تسمم لأي لاعب، لكي لا يكون لمثل هذه الأمور تأثيرات سلبية على أداء اللاعبين، كما أن ذلك يضمن حمية غذائية سليمة، وهي جزء مهم للحفاظ على لياقة وجاهزية الجميع، ومن المعروف أن هذه التدابير تحدث في جميع البطولات، إلا أننا في روسيا نأخذ الأمر على محمل الجدية أكثر من أي وقت مضى».

وتلمح الصحافة الإنجليزية إلى وجود مشكلات بين موسكو ولندن خلال الأسابيع الماضية، قد يكون له تأثيره على المنتخب المشارك في المونديال، خاصة فيما يتعلق بحدوث بعض المضايقات في الإقامة والطعام، وعدم توفير الأجواء المناسبة للاعبي المنتخب الإنجليزي، وهي مبالغات قد يكون للصحافة الإنجليزية دور في تسليط الضوء عليها دون سند واقعي، إلا أن الثابت في الأمر أن هناك تعليمات مشددة، وقواعد ثابتة، وإجراءات أمنية غير مسبوقة تحيط ببعثة المنتخب الإنجليزي في روسيا.

وكان كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، ونيمار نجم البرازيل، وغيرهما من نجوم المنتخبات الأخرى، قد تناولوا الخبر الروسي علناً في مشهد يؤكد قوة العادات والتقاليد الروسية في الترحيب بالضيوف، وفي المقابل لم يتناول جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، وهاري كين، قائد المنتخب، الخبز الروسي، فقد حصلا عليها، ولم يقم أي منهما بتذوقه على العكس مما فعله رونالدو ونيمار.