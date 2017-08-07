3% نمو صافي أرباح «إعمار مولز»

دبي (الاتحاد)

حققت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة، ‬صافي ‬أرباح ‬بقيمة ‬1.021 ‬مليار ‬درهم (‬278 ‬مليون ‬دولار) ‬خلال ‬النصف ‬الأول (‬يناير ‬إلى ‬يونيو) ‬من ‬عام ‬2017، ‬بنمو ‬نسبته ‬3% ‬مقارنة ‬بصافي ‬أرباح ‬النصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2016 ‬والذي ‬بلغ ‬987 ‬مليون ‬درهم (‬269 ‬مليون ‬دولار)‬، بحسب بيان أمس.

ووصلت ‬إيرادات ‬الشركة ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017 ‬إلى ‬1.624 ‬مليار ‬درهم (‬442 ‬مليون ‬دولار) ‬وهي ‬مماثلة ‬لإيرادات ‬النصف ‬الأول ‬من ‬2016 ‬والبالغة ‬1.618 ‬مليار ‬درهم (‬441 ‬مليون ‬دولار)‬.

وحققت «إعمار مولز» خلال الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من عام 2017 صافي أرباح بقيمة 482 مليون درهم (131 مليون دولار)، بنمو نسبته 5% مقارنة بصافي أرباح الربع الثاني من عام 2016 والذي بلغ 458 مليون درهم (125 مليون دولار).

واستقبلت الوجهات التابعة لـ«إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» إضافة إلى مراكز التسوق الواقعة ضمن المجمعات السكنية، أكثر من 65 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد الزوار 61 مليون شخص. وبدوره استقبل «دبي مول»، أبرز أصول «إعمار مولز»، 39 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2017، مرسخاً موقعه كأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم. ولدى «إعمار مولز» حالياً نحو 6 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وبلغ معدل الإشغال في أصول الشركة 95% ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار مولز» و«إعمار العقارية»: «يساهم قطاع تجارة التجزئة بدور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني، وفي ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، فإننا نركز على توسعة نطاق عملياتنا والقيام باستثمارات استراتيجية تساهم في تحقيق قيمة مستمرة لجميع أصحاب المصلحة. ويعكس الأداء القوي ل ’إعمار مولز‘ تنوع خيارات التسوق والترفيه التي تقدمها مراكز التسوق التابعة لنا، والتي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وعلاوةً على مناطق التسوق الجديدة التي نعمل على تطويرها في دبي، فإننا مستمرون بالاستثمار في جيل جديد من التقنيات التي تثري تجربة التسوق بالنسبة لزوارنا، بما في ذلك العائلات والشباب المهتم بالتقنيات الحديثة».

وفي خطوة تعكس القيمة التي تحققها «إعمار مولز» لمساهميها، قامت الشركة هذا العام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10٪ من رأسمال أسهم الشركة، أي ما يعادل 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، على المساهمين.