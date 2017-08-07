3% نمو صافي أرباح «إعمار مولز»

دبي (الاتحاد)
حققت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة، صافي أرباح بقيمة 1.021 مليار درهم (278 مليون دولار) خلال النصف الأول (يناير إلى يونيو) من عام 2017، بنمو نسبته 3% مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من عام 2016 والذي بلغ 987 مليون درهم (269 مليون دولار)، بحسب بيان أمس.
ووصلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 1.624 مليار درهم (442 مليون دولار) وهي مماثلة لإيرادات النصف الأول من 2016 والبالغة 1.618 مليار درهم (441 مليون دولار).
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واستقبلت الوجهات التابعة لـ«إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» إضافة إلى مراكز التسوق الواقعة ضمن المجمعات السكنية، أكثر من 65 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد الزوار 61 مليون شخص. وبدوره استقبل «دبي مول»، أبرز أصول «إعمار مولز»، 39 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2017، مرسخاً موقعه كأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم. ولدى «إعمار مولز» حالياً نحو 6 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وبلغ معدل الإشغال في أصول الشركة 95% خلال النصف الأول من عام 2017.
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وفي خطوة تعكس القيمة التي تحققها «إعمار مولز» لمساهميها، قامت الشركة هذا العام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10٪ من رأسمال أسهم الشركة، أي ما يعادل 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، على المساهمين.