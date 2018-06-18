إيركسن... قلب الدانمارك

اندثرت أسطورة اللاعب الواحد في صفوف أي فريق منذ زمن طويل، بعد الثورة الكبيرة التي ظهرت في عالم كرة القدم على أهمية اللعب الجماعي، خاصة مع تطور الأساليب الدفاعية والتكتيكية بوجه الخصوص، ولأن لكل قاعدة شواذ فإن هذه الأسطورة لم تندثر بصورة كاملة حتى الآن، ولا زالت بعض الفرق أو المنتخبات تعتمد بشكل كلي على اللاعب الواحد، أو النجم الذي يحمل هذه الفرق على كتفيه ويقودهم للأمجاد والانتصارات بفضل نجوميته الساطعة، ولعل البرتغالي كرستيانو رونالدو يعتبر نموذجاً واضحاً بعد المستوى الكبير الذي قدمه في مباراة إسبانيا الأولى، ومن بين هؤلاء اللاعبين أيضاً، يظهر اسم النجم الدنماركي كرستيان إيركسن نجم توتنهام الإنجليزي ومنتخب بلاده الأول في هذه الفترة، والذي حمل آمال هذه الدولة الإسكندنافية من خلال تصفيات كأس العالم وقادها لبلوغ كأس العالم متصدراً مجموعته، بالإضافة إلى مساهمته في صناعة الهدف الوحيد الذي سجله منتخب بلاده على حساب بيرو في أولى مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم 2018

إيركسن قدم مستويات كبيرة في السنوات القليلة الماضية سواء مع منتخب بلاده، أو حتى مع فريقه توتنهام، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين صناعة للأهداف في البريميرليج الإنجليزي، ومن اللاعبين المميزين في تنفيذ الركلات الحرة، ومن خلال مشاركته في تصفيات كأس العالم رفقة المنتخب ساهم في تسجيل 14 هدفاً مع المنتخب في التصفيات، مسجلاً 11 هدفاً، وصنع 3 أهداف، وهو ما يعد نسبته 56% من أهداف فريقه، بالإضافة لصناعته للهدف الوحيد للدنماركيين في البطولة حتى الآن، ويعمل المنتخب الدنماركي بقيادة إيركسن على تجاوز دور المجموعات متسلحاً بتاريخ حافل، حيث تمكنت الدانمارك من الوصول إلى نهائيات كأس العالم في 4 مرات، منها 3 مرات بلغت بها دور الـ 16، غير أن المنتخب لم يتمكن من الوصول إلى ربع النهائي حتى الآن.