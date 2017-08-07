«أبوظبي الأول» يطلق المرحلة الثانية من الهوية المؤسسية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، المرحلة الثانية من اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحسب بيان أمس.

ويقوم بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر المقبلة بوضع اللافتات الجديدة الخاصة بالبنك على الفروع السابقة لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، في الوقت الذي ستتم فيه مواصلة العمل على اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة في نقاط الاتصال الرقمية والمواد الإعلامية.

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «في الوقت الذي نستعد فيه لإطلاق المرحلة الثانية من اعتماد الهوية المؤسسية، فإننا نواصل العمل على ترسيخ هوية بنك أبوظبي الأول على أرض الواقع، الأمر الذي يعد نقلة نوعية جديدة تتيح للبنك ولمساهمينا وعملائنا وموظفينا الفرصة لكي ننمو معاً».

وكان بنك أبوظبي الأول قد كشف النقاب عن هويته المؤسسية الجديدة في مايو من العام الحالي، والتي تضمنت شعار بنك أبوظبي الأول الجديد، وحملة «ننمو معاً» التي تعتبر توجهاً مجتمعياً تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية، وتمثل التزام البنك بدعم طموحات النمو لدى عملائه وموظفيه والمجتمع من خلال تقديم المزيد من الأفكار المبتكرة والأدوات والخبرات التي تساعدهم على المضي قدماً لتحقيق المزيد من النمو الآن وفي المستقبل.

ويدعو البنك مساهميه وعملاءه وموظفيه إلى الانضمام إلى حملة «ننمو معاً» من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، وتعد المرحلة القادمة من اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة نقلة نوعية في مسيرة الاندماج التي تكللت بالنجاح وتسير وفقاً للخطط الموضوعة.