7 طرق تزيد ثقتك بنفسك وتعزز فرص نجاحك.. جربها والنتيجة مذهلة!

الاتحاد نت

لا يوجد من هو محصنٌ من مواجهة مشكلات فيما يتعلق بمدى ثقته في نفسه وقدرته على التعامل مع الصعوبات التي يمر بها في حياته. ومن شأن المعاناة من مشكلات مثل هذه، التأثير على المرء شخصياً ومهنياً بل وأحياناً من الناحية الشكلية، في ظل دراسات تشير إلى أن قلة الثقة في النفس ترتبط بزيادة الوزن بشكل مفرط في بعض الأحيان.

صحيفة «الإندبندنت» البريطانية استعرضت في تقريرٍ لها بعض السبل التي يمكن للإنسان أن يتبعها لزيادة ثقته بنفسه، دون أن يتطلب منه ذلك مجهوداً يُذكر.

1- تعامل مع كل تفاعل اجتماعي على أنه لعبة:

لا تعط اهتماماً أكبر من اللازم لتفاعلاتك الاجتماعية مع من حولك، سواء كانت ذات طابع شخصي أم لا، وهو ما سيقلل شعورك بالتوتر خلال مثل هذه التفاعلات، كما سيساعدك على أن تعبر عن نفسك كما هي، دون اصطناع أو إبداء اهتمامٍ مفرط بالكيفية التي سيراك بها الآخرون. بجانب ذلك يتوجب عليك أن تعتبر هذه التفاعلات بمثابة «ألعاب»، لكلٍ منها قواعدها الخاصة التي ينبغي على المرء الالتزام بها، وأن لها أيضاً استراتيجياتها التي يمكن للإنسان من خلال تبنيها تحقيق أكبر مكاسب فيها. فإذا كنت تتحدث مع صديقٍ قديم، فلتعتبر أنكما تمارسان «لعبة الحنين إلى الماضي». وإذا كنت تتحدث مع شخص قابلته حديثاً ووجدت أنكما متقاربان في الأفكار والميول، فلتعتبر أنك في غمار «لعبة اكتساب صديق». وإذا ما كنت بصدد خوض مقابلة شخصية لنيل وظيفة، فلتُذّكِر نفسك دائماً بأنك بصدد ممارسة «لعبة مقابلة التوظيف».

2- سافر وحيداً: