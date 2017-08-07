«إكسبو الشارقة» يستقطب 300 ألف زائر خلال 6 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو الشارقة»، إن المركز حقق مستهدفاته خلال النصف الأول من العام، حيث جذبت فعالياته ما يزيد على 300 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها بزيادة 2% في أعداد الزوار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

ويستضيف المركز 11 معرضا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا في النصف الثاني من العام الجاري، تبدأ أولى فعالياتها في 3 أكتوبر، وتختتم آخرها في 16 ديسمبر المقبلين، استكمالاً لنشاطات المركز الذي شهد 9 أحداث متنوعة خلال الشهور الستة الماضية.

وتتضمن أجندة فعاليات المركز للفترة المقبلة عدداً من المعارض التجارية الكبرى والأحداث الثقافية المرموقة في الدولة والمنطقة، أبرزها «معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«معرض الساعات والمجوهرات» و«معرض الطباعة والتغليف» ومعرض «بلاست فيجن أرابيا».

وتوقع المدفع أن تشهد فعاليات المركز المقبلة إقبالاً واسعاً باعتبارها من أبرز الأحداث الاقتصادية والثقافية المتخصصة في الدولة والمنطقة، مشيرا إلى أن معظم المعارض التي سينظمها «إكسبو الشارقة» أو يستضيفها خلال الشهور المقبلة شهدت نمواً في مساحاتها وأعداد العارضين.

واعتبر المدفع أن موقع إمارة الشارقة الاستراتيجي يتيح للشركات النفاذ للأسواق المجاورة، إضافة إلى تميزها ببيئة أعمال مشجعة واعتمادها سياسة التنويع الاقتصادي، علاوة على أجوائها الثقافية والحضارية، والتزام «إكسبو الشارقة» بتطوير أدائه بشكل مستدام وتقديم أرقى الخدمات، ما أسهم في ترسيخ مكانة المركز كوجهة مميزة ورائدة للعارضين المحليين والإقليميين والدوليين وتعزيز نجاحاته وإنجازاته على مدى 40 عاماً.