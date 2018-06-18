زلاتكو يتألق والفشل الأفريقي يتواصل

عجمان (الاتحاد)

ظهرت سعادة البعض من رواد مقاهي عجمان، خاصة من منتخب كرواتيا الذي يقوده مدرب العين السابق زلاتكو، وفي نفس الوقت كان الحديث عن خسارة أفريقية جديدة، حيث خسرت مصر والمغرب وتبعهما أمس الأول منتخب نيجيريا الذي خسر من كرواتيا بهدفين نظيفين.

قال محمد جبر:«زلاتكو أكد أنه مدرب فاهم وكبير في نفس الوقت، وتألقه من قبل مع نادي العين لم يكن من فراغ، بل لأنه يمتلك قدرات عالية، وهو ما شاهدناه في أرض الملعب، وكنت أتمنى فوز نيجيريا حتى تستطيع الكرة الأفريقية أن تجد لنفسها مكاناً بين الكبار، لكن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن ذلك لن يحدث في هذه النسخة من كأس العالم روسيا 2018».