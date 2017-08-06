«الاقتصاد» تحذر وكالات السفر من التلاعب في حجوزات المسافرين

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أنذرت وزارة الاقتصاد إحدى وكالات السفر برأس الخيمة وألزمتها برد جميع المبالغ المالية التي دفعها مواطن بالإمارة سافر عبر الوكالة لقضاء إجازة خارج البلاد، حيث فوجئ بعدم وجود أي حجوزات باسمه في أحد الفنادق التي اتفق مع الشركة على النزول بها.

واضطر مواطن من رأس الخيمة لقطع إجازته التي كان يقضيها خارج الدولة والعودة بعد تحمله كامل مصاريف الفندق الذي كان يقيم فيه بسبب عدم وجود أي حجوزات مسبقة باسمه، حيث تقدم بشكوى ضد وكالة السفر.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة إن الوزارة ألزمت على الفور الشركة برد المبالغ المالية التي دفعها المواطن قبل سفره، محذراً من التلاعب في حجوزات المسافرين لما يترتب عليه من أضرار كبيرة لهم.

وتابع: إجمالاً تلقت الوزارة حوالي 706 شكاوى منذ بداية العام الجاري في إمارة رأس الخيمة وجرى حل أكثر من 95% من هذه الشكاوى التي تقدمتها السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف وغيرها.

وأكد النعيمي أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لحل جميع المشاكل التي تصلها بأقصى سرعة لضمان حق المستهلك والمنفذ المشتكى عليه على حد سواء.