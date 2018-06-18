سقوط ميسي مفاجأة مدوية

دبي(الاتحاد)

كان لرواد المقاهي المختلفة في دبي العديد من الآراء فيما دار في مباراة الأرجنتين وآيسلندا، وصب الكثيرون جام غضبهم على ليونيل ميسي رغم الجهد الكبير الذي بذله، لكنه في النهاية فشل مع بقية زملائه في تحقيق الانتصار.

قال عبده فريح: دفاع الأرجنتين سهل الاختراق وشاهدنا هذا الشوط الأول الذي تهدد فيه مرمى الأرجنتين كثيراً، ولولا رهبة وخوف آيسلندا لحققوا مفاجأة مدوية، خاصة أنهم يتواجدون للمرة الأولى في كأس العالم، وكتب هذا المنتخب الجديد التاريخ لنفسه في أول ظهور.

وقال محمد إمام: سقط ميسي على جدار آيسلندا، وهو ما لم نتوقعه، حيث فشل في قيادة فريقه إلى الانتصار، ويبدو أن الضغوط الدولية سوف تستمر على ميسي، فنحن نشاهده في برشلونة مختلفاً كثيراً عن منتخب بلاده وهذه علامة استفهام كبيرة، ولكن التعادل في حد ذاته ليس معناها ابتعاد التانجو عن البطولة، لكنها بداية غير جيدة، وبالتالي فإن الفريق يحتاج إلى معنويات وروح أقوى إذا كان يريد استعادة لقب غائب عنه منذ سنوات.

وزاد المهندس محمد الباز قائلاً: الأرجنتين لم تتمكن من الفوز في أول ظهور لها، إذ أظهرت بعض العيوب على مستوى الدفاع، كما أن ميسي أهدر ركلة جزاء، لكنها أظهرت أيضاً أشياء إيجابية منها شجاعتهم في الهجوم، ولكن افتقروا إلى اللعب الجماعي لاختراق الدفاع الآيسلندي الذي لعب متقدماً جداً، وفرص الأرجنتين لا تزال وفيرة للمضي قدماً في البطولة».

وقال الباز:«جمهور الأرجنتين فاكهة المدرجات ولا تستحق هذه الحسرة، وأتوقع أن التانجو قادر على المواصلة في البطولة بشكل إيجابي».

وتابع حسن محمد عامر:«في مباراة فرنسا وأستراليا لعب الحظ مع الديوك على حساب الكنجارو، حيث خطفت فرنسا هدف التقدم الذي انتهت به المباراة 2/ 1، وكان المنتخب الأسترالي منظماً من الناحية الدفاعية».