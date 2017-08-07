موانئ أبوظبي تحصل على «آيزو 22301» لاستمرارية الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت موانئ أبوظبي على شهادة آيزو 22301 عن نظامها لإدارة استمرارية الأعمال (BCMS). وتعتبر هذه الشهادة معياراً أساسياً لإدارة استمرارية الأعمال واعترافاً بفعالية تصميم النظام وأسلوب تطبيقه بهدف حماية الشركة من التعرض للمخاطر المرتبطة بحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي «تلتزم موانئ أبوظبي باعتماد أفضل الممارسات العالمية في جميع أعمالها وخدماتها، بما يتماشى مع هدف حكومة أبوظبي لتحقيق التميّز. ويمثل حصولنا على شهادة آيزو 22301 لإدارة استمرارية الأعمال خطوةً مهمةً جداً، لأنّ هذه الشهادة تؤكد بشكل أكبر قدرتنا على معالجة المخاطر التي تواجهنا في جميع المراحل، بما فيها تحديد التهديدات المحتملة وتقييم تأثيرها المحتمل وتطوير القدرات على تقليل نتائجها السلبية على الأعمال».

وقد حصلت موانئ أبوظبي على شهادة آيزو 22301 من خلال شركة لويدز لضمان الجودة. وتسلم الشهادة الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي في مقر موانئ أبوظبي.

وقال عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي – الموانئ «حصولنا على هذه الشهادة هو دليل على جهودنا الرامية إلى تأسيس عمليات رائدة في مجال تقييم المخاطر والوقاية منها وإدارتها، ما يضمن استمرار العمليات وتقديم الخدمات المهمة والحيوية في جميع الظروف والحالات ويتيح لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه جميع المساهمين».

وكانت موانئ أبوظبي أجرت بكفاءة عالية وبمشاركة 12 جهة حكومية تمرين «استجابة الإدارة للطوارئ والأزمات لحوادث النقل البحري» في وقت سابق من العام، بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي. وتخلّل التمرين إجراء سيناريو افتراضي حيّ لجنوح سفينة في البحر وسرعة الاستجابة في التعامل مع هذه الحادثة، وطُرحت فرضيات مرتبطة بحدوث تسرب نفطي وانعكاساته البيئية المحتملة على الحياة البحرية مع محاكاة لتوقف الأعمال».

تجدر الإشارة إلى أنّ شهادة آيزو 22301 معيار قياسي يهدف إلى زيادة قدرة الموانئ على التكيّف عند مواجهة مخاطر أساسية، وهي مصممة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها على التعامل مع الأخطار وحماية سمعة العلامة التجارية عند تكاملها مع تخطيط الأعمال. ويشمل البرنامج أيضاً تجارب لخطط عمل لضمان حماية المكانة المالية للشركة في حالة حدوث الأخطار.