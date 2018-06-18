دييجو من المدرجات: سامباولي فشل في التعامل مع آيسلندا

علي معالي(دبي)

كانت ضربة الجزاء الضائعة من ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أمام منتخب آيسلندا، حديث رواد المقاهي والمجالس الرياضية، بل امتد الحديث إلى كافة أرجاء الأرض، فالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏‏ 1، كانت مثار حديث العالم. ولأن الأسطورة مارادونا كان حاضراً لدعم منتخب بلاده، فقد حرصت «الاتحاد» على التواصل معه، حيث قال:

في البداية النتيجة بمثابة خيبة كبيرة لخورخي سامباولي مدرب المنتخب لعدم قراءته السريعة للمباراة في الكثير من الأحيان، والتأخر في التغيير الأخير الخاص بهيجواين، أضف إلى ذلك خيبة الأمل في إهدار ضربة الجزاء التي من الممكن لأي لاعب في العالم أن يهدرها، لكنها من ميسي وفي هذا التوقيت تجعل الكثيرين يشعرون بالحزن».

وتابع مارادونا:«كان يوماً صعباً على الكرة والجماهير الأرجنتينية التي زحفت من مسافات بعيدة لكي تتابع منتخبها في هذا الحدث الكبير، طمعاً في أن تجد فريقها يسعى نحو اللقب، وظهر منتخب التانجو متوتراً مع الانطلاقة الأولى نحو هدف نسعى إليه منذ أن غابت الأرجنتين عن حمل كأس العالم منذ عام 1986».

وخفف مارادونا من وطأة التعادل قائلاً:«لا داعي للقلق، في مونديال 1990 خسرنا في المباراة الأولى ضد منتخب الكاميرون بهدف، ولكننا نجحنا في علاج الأخطاء ونجحنا وقتها في التأهل للمباراة النهائية، على الرغم من الصعوبات التي واجهناها سواء بإصاباتي الكثيرة نتيجة الضرب المبرح لي، ولكن بروح نجوم الأرجنتين نجحنا في تخطي الصعاب».

وانتقل مارادونا إلى نقطة مهمة للغاية وهي خاصة بالتدخين قائلاً:«لم أشعر بنفسي وأنا أقوم بالتدخين من ضغط المباراة في الملعب، ولذلك أعتذر للجميع، سواء من اللجنة المنظمة أو الجماهير».

وزاد:«ما يمكن أن أقوله حالياً لكل أرجنتيني في روسيا بألا تتخلوا عن منتخبكم، واستمروا في دعمه حتى النهاية».

وختم قائلاً:«مهما كانت ملاحظاتي على مدرب المنتخب الحالي سامباولي، فإنني أريد دائماً أن تفوز الأرجنتين».