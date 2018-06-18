ريكورد: لحظات الفخر في مسيرة رونالدو

القاهرة (الاتحاد)

لا تزال الصحافة البرتغالية تتغنى بما قدمه نجمها الأسطوري كريستيانو رونالدو في مباراته الأولى أمام إسبانيا في المونديال، ونشرت صحيفة ريكورد تقريراً حول أعظم لحظات الفخر في مسيرة الدون حسب رأيها، وبالطبع وضعت مواجهة لا روخا الأخيرة في صدارة تلك اللحظات، حيث قالت إنه فتح الطريق بهدف مبكر قبل أن يضرب مجدداً رغم الضغط العكسي، وفي الوقت القاتل عادل النتيجة بموهبة خارقة لا تتوقف عن إبهار العالم بأكمله. ثم ذكرت الصحيفة الركلة الخلفية المزدوجة التي هزت شباك بوفون وأجبرت عشاق اليوفي على التصفيق لغريمهم في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ولم تنس نهائي كارديف الشهير الذي توهج فيه صاروخ ماديرا وقاد الملكي لتسجيل رباعية في شباك السيدة العجوز أيضاً.

وكان هدفه في شباك البافاري، بعد تسديدة ماكرة أسفل حائط الصد من ركلة حرة مميزة، لقطة حاسمة ساعدت الريال على إقصاء بايرن جوارديولا وقتها، وعادت لتتذكر الإعجاز الذي قدمه أمام السويد في ملحق تصفيات مونديال 2014 عندما أطلق ثلاث قذائف حملت السليساو إلى النهائيات.