«أراضي دبي» تنظم ورشة عمل حول تطبيق «إيجاري» الذكي

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل تم التركيز خلالها على تطبيق «إيجاري» الذكي. ولضمان النجاح المنشود من هذا المشروع، حرص منظمو الورشة على توجيه دعوات حصرية إلى قائمة من الجهات المستهدفة، بمن فيهم موظفو قطاع شؤون الإيجارات وفريق مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، إضافة إلى ممثلي شركات تأجير وإدارة العقارات.

وخلال الورشة، قام المشرفون بإطلاع العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات على التحسينات الجديدة، وما تمت إضافته من خدمات إلى التطبيق. وشهدت الورشة مشاركة العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات، كما سجلت تفاعلاً ملحوظًا من جانب الحضور، وحرص الكثيرون منهم على تقديم أفكارهم واقتراحاتهم، وأعربوا عن تطلعاتهم من الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها من التطبيق، والإسهام في وضع المبادرات والتحسينات التي يمكن إدخالها في خطط التطوير المستقبلية لتطبيق «إيجاري».

وقال محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في أراضي دبي: «يمثل تطبيق إيجاري الذكي أداة مهمة بين جميع الأطراف في عقود الإيجار، ويساعدهم على تحقيق أقصى قدر الفائدة، من حيث المرونة والتنقل والبساطة لإدارة أعمالهم بأسلوب فعال. لقد سعدنا بمشاركة ممثلي الجهات المستهدفة، وسيساعدنا ذلك في نشر المعرفة والوعي بين الجمهور حول أهمية هذا التطبيق وفوائده».

يشار إلى أن تطبيق «إيجاري» الذكي يتيح للملاك والشركات العقارية وممثلي الملاك إدارة عقاراتهم بخطوات سهلة، كما يوفر المزيد من المرونة والطرق المبسطة لإدارة العقارات (الإيجار الجديد وتجديد العقود وغيرها)، على نحو يضمن حقوق جميع الأطراف. إلى ذلك، حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 913 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 225 مبايعة بقيمة 487 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 196 مليون درهم و191 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 291 مليون درهم.