24 ساعة: الحظ يبتسم لكرواتيا بعد 20 عاماً

القاهرة (الاتحاد)

احتفت الصحافة الكراوتية بمنتخب بلادها بعد النتيجة والأداء الرائعين أمام المنتخب النيجيري في أولى مبارياتهم بالمونديال، وقالت صحيفة 24 ساعة إن الفضل الأول في هذا النجاح يعود إلى المدرب الوطني زلاتكو داليتش، الذي قاد الأحمر الناري في ختام التصفيات الأوروبية وقام بعمل ثورة تغييرات تكتيكية وفردية، ليظهر المنتخب الكراوتي بهذا الشكل القوي.

وقالت الصحيفة إن الحظ ساند المنتخب في بعض فترات المباراة، خاصة مع انطلاق الشوط الثاني وحتى في لقطتي الهدفين، لكنها رأت أن الحظ عاندهم كثيراً في بطولة يورو 2016 الأخيرة، وبالتالي لا مانع من أن يبتسم مرة أخرى بعد 20 عاماً من التوهج الكرواتي في مونديال فرنسا، وأكدت أن خط وسط الأحمر الناري مرعب، خاصة مع حالة الانسجام بين مودريتش وراكيتيتش، وأبدت سعادتها كثيراً بتحقيق الفوز في المباراة الأولى الغائب منذ زمن بعيد، خاصة أن المنتخب الكرواتي لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات في آخر 3 مشاركات مونديالية بجانب غيابه عن نسخة 2010 في جنوب أفريقيا !