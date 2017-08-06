«اينوك» تطلق «برنامج تطوير الخريجين» لمواطني الدولة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «اينوك» الدورة الأولى من «برنامج تطوير الخريجين»، لمدى عام واحد، ويهدف البرنامج إلى مساعدة مواطني الدولة من الشباب خلال الفترة الانتقالية من الجامعة إلى العمل والمساهمة في دعم استراتيجية المجموعة لتطوير المواهب والكفاءات، ويندرج ضمن مبادرتها «برنامج تطوير الكوادر الوطنية».

ويأتي هذا البرنامج في أعقاب اختيار 15 خريجاً جامعياً، من نحو 40 متقدماً، لشغل وظائف عدة وفرتها المجموعة في «معرض الإمارات للوظائف» في مجالات الهندسة، والتسويق، والمبيعات، والموارد البشرية، والشؤون المالية والحسابات، وإدارة سلسلة التوريد.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك» في بيان: «تُولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أولوية كبرى لتطوير رأس المال البشري نظراً للدور المهم الذي يلعبه في بناء الاقتصادات المستدامة القائمة على المعرفة. ويأتي إطلاق (برنامج تطوير الخريجين) متوافقاً مع التزامنا باستقطاب المواهب والكفاءات المحلية والاحتفاظ بها، وإتاحة فرص التطوير المهني التدريجي لإعدادهم وصقلهم ليكونوا قادة المستقبل. وبحكم مكانتنا والدور المنوط بنا كشركة وطنية للنفط، فإنه يقع على عاتقنا مسؤولية تعزيز أهداف التوطين في إطار (رؤية الإمارات 2021)».

ويخضع الخريجون الجدد الـ 15، الذين ينضمون إلى القوة العاملة في «اينوك» التي يتجاوز عددهم 10 آلاف موظف، لبرنامج تعريفي وتدريبي مفصل يتماشى مع مهاراتهم ومؤهلاتهم لإعدادهم للوظيفة المناسبة داخل أقسام وإدارات المجموعة المتنوعة.