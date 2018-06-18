تيلجراف: فابريجاس إنجلترا ليست مرشحة للفوز !

القاهرة (الاتحاد)

نشرت صحيفة تيلجراف البريطانية مقالاً للنجم الإسباني سيسك فابريجاس، تناول فيه بالتحليل رؤيته الخاصة للمنتخب الإنجليزي، وبدأ فابريجاس مقاله بكلمات صادمة قال فيها إنه لا يرى الأسود الثلاثة مرشحاً للفوز بالمونديال الحالي، على الأقل ليس بين أول 4 أو 5 مرشحين بالنسبة له، ولكنه يعتقد أن وجود لاعبين بقيمة وموهبة هاري كين ورحيم ستيرلنج سيصنع الفارق لصالح الإنجليز في هذه البطولة. وقال فابريجاس إن كين مهاجم مميز ورائع يمتلك الكثير على المستوى الفني والتهديفي، وقيادته للمنتخب ستمنحه المزيد من الثقة، لكن الوضع في المونديال يختلف تماماً عن المنافسة في البريميرليج. أما ستيرلنج، فأكد نجم تشيلسي على أنه توهج في الموسم الحالي بشكل باهر، وأرجع الفضل في ذلك إلى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي طور كثيراً من قدرات رحيم، وقال إن البعض ينتقده بسبب قلة الأهداف وإهدار الفرص، لكنه يرى أن سرعته وتحركاته وقدراته الدفاعية والهجومية ستفيد المنتخب الإنجليزي كثيراً.